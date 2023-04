Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, répond avec succès aux attentes de IZIPIZI dans la modernisation de sa Supply Chain.

IZIPIZI propose des lunettes intemporelles et colorées à un prix accessible, adaptées à tous les moments de la vie. Fondé en 2010 par trois amis d’enfance, IZIPIZI a su se développer au fil des années via trois canaux de distribution que sont le wholesale, le e-commerce, mais aussi son propre réseau de boutiques à Londres, Bruxelles et Paris. La distribution est ainsi assurée dans plus de 80 pays à travers le monde.

Un projet Supply Chain ambitieux

Avant de recourir à une véritable solution de Demand et Supply Planning, les équipes de IZIPIZI avaient commencé à faire évoluer leurs outils, mais une grande partie du process était basée sur Excel. Ses limites ont vite été atteintes, tant en termes de volumétrie, de durée de calculs que d’intégrité des données. Surtout, cela représentait un risque majeur pour le support de ce processus stratégique et rendait difficile l’optimisation de la gestion des stocks.

IZIPIZI s’est alors mis en quête d’une solution adaptée à son secteur d’activité et à la taille de son entreprise. La solution retenue devait surtout pouvoir s’adapter aux process existants en matière de S&OP et d’Achats. Tout l’enjeu était de trouver un outil fiable sur lequel tout le monde pourrait s’appuyer. Après rédaction d’un cahier des charges, IZIPIZI a lancé un appel d’offres. Plusieurs acteurs de tailles différentes ont alors été rencontrés et certains sont allés jusqu’à la soutenance. COLIBRI est ressorti gagnant de ce processus de sélection.

« En tant que Responsable Supply Chain, je suis particulièrement attaché, non seulement au pilotage des flux, mais surtout au pilotage de l’information. Dans ce pilotage de l’information, certains flux sont critiques et ont un impact sur l’ensemble de la chaîne. La prévision des ventes est l’un de ces flux les plus critiques. Il me paraissait évident que nous devions concentrer nos efforts sur l’obtention d’une prévision plus fiable qui soit également partagée avec les entités de ventes et validée par la direction d’entreprise. Dans ce cadre, nous ne pouvions plus nous permettre de continuer à effectuer notre Supply Planning et notre Forecast dans nos outils Excel qui devenaient limités d’un point de vue collaboratif, de fiabilité de la donnée et de transmissibilité au sein des équipes », Lucas Gaurichon, Responsable Supply Chain IZIPIZI.

Un projet mené avec succès par Colibri

IZIPIZI a choisi de s’équiper des modules VISION et FLOW proposés par COLIBRI. Le module VISION est une solution de Demand Planning collaboratif et flexible, tandis que le module FLOW est une plateforme de Supply Chain Planning, permettant d’avoir une vision globale de la projection de stocks, avec les entrées et sorties.

Responsable de la mise en place de la solution, le chef de projet COLIBRI pour IZIPIZI a été positivement méthodique, avec un suivi précis des étapes de projet. De l’élaboration du design de la solution finale à une adéquation avec le calendrier de disponibilité des équipes en interne, Colibri a su s’adapter au fonctionnement spécifique de IZIPIZI. Le module VISION a été opérationnel au bout de 4 mois. Outre l’efficience de l’outil, les équipes de IZIPIZI se réjouissent de pouvoir compter sur la disponibilité et la réactivité des experts de COLIBRI. « Nous avons d’excellents contacts en interne, toujours à l’écoute de nos besoins et toujours dans la proposition de solutions lorsqu’un élément demandé n’est pas forcément standard dans la solution initiale de Colibri », explique Lucas Gaurichon.

La mise en place de COLIBRI chez IZIPIZI s’est faite dans le cadre de la refonte du process de Forecast et de Consensus. COLIBRI est l’aboutissement d’une réflexion visant à unir toute l’entreprise autour de la Forecast et de responsabiliser chacune des entités sur son périmètre. Colibri permet à la Supply Chain de se concentrer sur son métier principal, à savoir approvisionner et distribuer les produits. Dans ce contexte, l’arrivée de nouveaux projets de développement peut s’envisager de façon beaucoup plus sereine. « Grâce à COLIBRI, nous sommes en mesure d’obtenir une prévision géographique beaucoup plus précise et nous pouvons ainsi travailler de façon plus sereine notre schéma directeur », se réjouit Lucas Gaurichon, dont la société a prévu l’ouverture d’un nouvel entrepôt à l’international.

Lucas Gaurichon, Responsable Supply Chain IZIPIZI « Grâce à COLIBRI, nous disposons d’une meilleure maîtrise des stocks et des réapprovisionnements. Cet outil nous permet enfin d’avoir une projection de ces deux éléments, afin de pouvoir donner à la Finance la projection nécessaire à un meilleur pilotage de l’entreprise. Nous sommes très satisfaits du travail accompli avec Colibri, c’est une solution agile, adaptée aux PME en croissance, qui répond parfaitement aux enjeux de la Supply Chain. »