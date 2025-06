Le spécialiste français du conseil et de l’intégration de solutions RH continue de se renforcer sur le marché Nord-américain avec l’acquisition de ClearCourse Consulting.

Fondé en 2016, ClearCourse Consulting a son siège à Charlotte en Caroline du Nord. La société est spécialisée dans le conseil en gestion des ressources humaines (HCM) pour des plateformes telles que Dayforce, ADP, UKG et Workday. Elle emploie une trentaine de consultants. Les détails de la transaction ne sont pas divulgués.

« L’ajout de ClearCourse Consulting est une étape stratégique pour nous. Leur expertise reconnue dans le conseil HCM renforce notre ambition de devenir le leader mondial de la transformation RH », déclare François Boulet, PDG et co-fondateur de HR Path, dans un communiqué.

« Leur connaissance approfondie et leurs solides relations clients aux États-Unis complètent nos capacités mondiales, nous permettant de créer encore plus de valeur pour nos clients. Ce partenariat ne concerne pas seulement la croissance, mais aussi la synergie, l’innovation et un engagement commun vers l’excellence », complète Bryant Bateman, partenaire chez HR Path.

Lors de sa levée de 500 millions d’euros en 2024, HR Path avait affirmé sa volonté de renforcer sa présence mondiale en ciblant prioritairement les Etats-Unis. L’acquisition de ClearCourse complète celles d’Exaserv en 2019 et de Terra Information Group en 2023. Toutes deux sont spécialisées dans les solutions SAP.

HR Path opère dans 25 pays, emploie 2.000 collaborateurs et accompagne plus de 3000 entreprises clientes à travers le monde. Son chiffre d’affaires était de 215 M€ en 2024.