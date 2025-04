Le spécialiste français du conseil et de l’intégration de solutions RH fusionne avec un cabinet irlandais en conseil IT et ressources humaines pour étendre son expertise et sa présence géographique.

Fondé en 2012, Eaton Square a son siège à Dublin et opère en Irlande et au Royaume Uni. Les 200 collaborateur·rice·s du cabinet resteront dans leurs fonctions actuelles.

« Leur expertise dans Dayforce, Access, HiBob, Sage et Microsoft, ainsi que dans le conseil aux personnes et aux entreprises, complète parfaitement notre portefeuille existant », déclare François Boulet, PDG et co-fondateur de HR Path, dans un communiqué.

Le montant de l’opération n’a pas été précisé.

Cette transaction s’aligne stratégiquement avec deux acquisitions précédentes : IntSys en Irlande du Nord en janvier 2025 et Three Plus Consulting au Royaume-Uni en mars 2024. Toutes deux sont spécialisées dans la solution Workday.

Fondée en 2001, HR Path revendique 2.200 salarié·e·s. La direction a misé sur la croissance externe ces dernières années et enchainé les acquisitions. En plus de Three Plus Consulting et d’IntSys, on compte notamment Gaius HR, Extalys, Whitaker-Taylor, Magnulteam, Intalent, Terra Information Group ou encore Go Cloud Solutions parmi les entreprises rachetées.

En juillet 2024, l’entreprise a réalisé une levée de fonds de 500 millions d’euros.