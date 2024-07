HR Path annonce une nouvelle levée record. Le spécialiste français du conseil et de l’intégration de solutions RH vient de finaliser un cycle de financement de 500 M€ auprès du fonds de capital-investissement Ardian, qui prend une participation minoritaire au capital. Les trois précédents tours de table (100 M€ en 2019, 113 M€ en 2021 et 225 M€ en 2022) avaient été menés avec le soutien d’Andera Partners et de Société Générale Capital Partenaires. Ils avaient déjà permis au groupe de fortement accélérer sa croissance et son expansion internationale.

HR Path opère désormais dans 22 pays, emploie 1800 collaborateurs et accompagne plus de 3000 entreprises clientes à travers le monde. Son chiffre d’affaires était de 215 M€ en 2023 et a progressé en moyenne de 25% par an depuis 2021. Le groupe a initié sa croissance externe en 2009 et a depuis racheté 38 entreprises dans 12 pays.

« Les nouveaux fonds renforceront notre présence mondiale et renforceront nos services complets de RH – Conseil, Mise en œuvre et Exécution », indique le groupe sur sa page Linkedin. La priorité sera donnée à la poursuite de l’expansion aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans les pays nordiques et en Australie.

« L’obtention de ce financement de 500 millions d’euros d’Ardian est une étape clé de notre histoire », commente dans un communiqué François Boulet, co-fondateur et PDG de HR Path. « Avec le soutien de l’équipe et d’Ardian, nous sommes prêts à étendre nos services de transformation digitale RH à l’échelle mondiale et à offrir une valeur inégalée à nos clients. »

C’est la seconde plus grosse levée cette année de la French Tech, derrière celle de Mistral AI (600 M€) le mois dernier.

Photo : Marie Arnaud-Battandier (Managing Director Expansion Ardian), Cyril Courtin (Co-fondateur et PDG HR Path), Arthur de Salins (Managing Director Expansion Ardian) et François Boulet (Co-fondateur et PDG HR Path). Crédit HR Path