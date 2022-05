Membre de la French Tech, HR Path continue de profiter de l’engouement des investisseurs pour le secteur des ressources humaines. La start-up lancée en 2001 par François Boulet et Cyril Courtin boucle un important tour de table de 225M€. Elle avait déjà levé 100M en 2019 et 113M en mai 2021. Le nouveau tour de table a été mené par Andera Partners, partenaire du groupe depuis 2019, avec Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et le soutien de six banques françaises. La levée se fait pour moitié en Equity et l’autre moitié en dette bancaire.

Au cours de son développement, HR Path a développé une palette d’activités allant du conseil, à l’intégration de solutions RH et à l’externalisation paie et RH. Sur la partie intégration, elle propose les solutions d’une dizaine de partenaires parmi lesquels Oracle, Sap SuccessFactors, Talentsoft, Workday, HR Access ou encore Cornerstone. L’entreprise est implantée dans 19 pays en Europe, Asie et Amérique du nord. Elle revendique 1500 clients.

L’argent levé doit permettre à HR Path d’accélérer sa croissance organique comme externe. L’entreprise se fixe pour objectif de doubler d’ici cinq ans son chiffre d’affaires, qui était de 140 millions d’euros sur le dernier exercice. Un plan de recrutement ambitieux sera poursuivi avec environ 400 recrutements chaque année, venant compléter une équipe qui compte actuellement 1300 collaborateurs.

L’objectif de s’imposer comme un champion mondial de la transformation digitale de la fonction RH passera à nouveau par des acquisitions, alors qu’une trentaine ont déjà réalisées depuis la création de la société. Elles serviront de points d’ancrage pour s’implanter dans de nouveaux pays et à répondre aux nouvelles problématiques des entreprises post-Covid.

« Les sujets autour du capital humain sont plus que jamais prioritaires : l’adaptation aux changements, la sécurité des données, l’attraction des salariés et l’engagement des collaborateurs. Grâce à nos propres talents, à leurs expertises et à leur implication aux côtés de nos clients, HR Path est en mesure de répondre à tous ces enjeux qui permettent aux entreprises d’améliorer l’expérience RH », explique dans un communiqué Cyril Courtin, également co-président de HR Path.

« Nous souhaitons faire bénéficier de nos expertises RH les grands groupes internationaux et créer avec eux de l’innovation RH », ajoute François Boulet, co-président de HR Path.

HR Access croisera sur sa route d’autres concurrents qui ont fait d’importantes levées ces derniers mois comme le français Lucca (65M€), l’espagnol Factorial (80M€) ou encore l’allemand Personio (270M€), bien que leur profil soit plus ciblé sur le seul développement de solutions SaaS.