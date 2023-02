Après une nouvelle levée de 225 millions d’euros l’an dernier, HR Path accélère sa stratégie de croissance externe et d’internationalisation. Le spécialiste français des solutions de gestion des ressources humaines annonce l’acquisition de la société américaine Terra Information Group (TIG). Créée il y a 22 ans, TIG est une société de conseil qui emploie plus de 100 collaborateurs et qui est spécialisée dans les solutions SAP et SuccessFactors. Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué.

HR Path, qui rappelle avoir déjà travaillé sur plusieurs projets avec TIG, explique que cette opération va lui permettre renforcer sa présence et son expertise en Amérique du Nord. « Avec cette acquisition, les États-Unis se classeront au deuxième rang sur nos 19 pays à travers le monde, ce qui générera plus de 20 millions de dollars de revenus au cours de cet exercice », précise dans un communiqué Cyril Courtin, co-président de HR Path.

« Notre fusion avec HR Path nous permet d’élargir notre portefeuille de services. En tirant parti de la présence mondiale de HR Path, cela élargit nos offres aux clients existants et nouveaux », ajoute Mamta Aggarwal, la CEO de Terra Information Group.