C’est un bel accord mondial que vient de signer HR Path, l’intégrateur français spécialiste de la performance RH des entreprises. SAP l’intègre dans sa liste des revendeurs de SAP Concur, sa solution de gestion des notes de frais et des voyages d’affaires. L’annonce a été faite dans le cadre de l’événement dédié SAP Concur Fusion.

Sap Concur est une solution cloud, intégrée à l’écosystème applicatif, qui visé à donner aux entreprises une visibilité optimale sur leurs dépenses. Sécurisée, elle est également un véritable atout en termes de conformité et de réduction des risques

Intégrateur de solutions SIRH, HR Path a des partenariats avec d’une dizaine de grands fournisseurs. Celui avec SAP a débuté dès sa création en 2001. Plus de 200 de ses consultants travaillent aujourd’hui sur les projets SAP, principalement autour de l’offre Cloud SAP SuccessFactors.

En tant que partenaire historique, HR Access a eu tout loisir d’expérimenter SAP Concur, Elle l’a déployé en interne dans les 18 pays où elle est présente.

« La satisfaction de nos salariés dans l’usage de la solution, et celle de nos équipes RH & Finance dans l’harmonisation et l’optimisation de nos processus nous ont convaincus que nous pouvions ajouter SAP Concur à notre catalogue d’offres et ainsi apporter une réponse concrète et efficace à nos clients, où qu’ils soient dans le monde et quel que soit leur SIRH », détaille Thibault Bonnet Pereira, associé HR Path dans un communiqué.

« HR Path est un partenaire intégrateur fort du groupe SAP et de ses filiales, y compris pour SAP Concur, et ce depuis des années. Leur expertise, la qualité de leur accompagnement client ainsi que leur ancrage fort sur le territoire français en fait un candidat naturel à la revente de licences de solutions de Travel & Expense de SAP Concur », déclare en retour Guillaume Ridolfi – Cloud Channel Sales Director France & Benelux.