Impacté par la pandémie de Covid-19, HPE a vu son chiffre d’affaires chuter de 16% à 6 milliards de dollars au cours de son trimestre clos le 30 avril. Les analystes tablaient sur 6,19 milliards de dollars. Le bénéfice par action non-GAAP s’est établi à 0,22 dollar, contre 0,42 dollar un an auparavant. Wall Street s’attendait à 0,28 dollar.

Dans un document destiné à la SEC, la firme de San Jose a annoncé un plan de réduction des coûts, avec un objectif de 1 milliard de dollars d’économies d’ici la fin de l’exercice 2022. Parmi les mesures annoncées figurent des suppressions d’emplois, la simplification du portefeuille de produits et de la chaîne d’approvisionnement, des changements en matière de support client, de marketing et de « stratégies immobilières ». La société s’attend en effet à ce que plus de la moitié de ses salariés pratiquent le télétravail, sauf pour des besoins ponctuels.

Les rémunérations des principaux dirigeants seront réduites. Le CEO ainsi que les vice-présidents exécutifs verront ainsi leur salaire de base amputé de 25%, les senior vice-présidents seront quant à eux ponctionnés de 20%. Le conseil d’administration a également réduit de 25% la part correspondant au second semestre des honoraires annuels de 100.000 dollars versés aux administrateurs.

« Ce fut certainement un trimestre difficile à tous points de vue et je suis déçu de la performance, mais je ne vois pas cela comme une mie en cause de nos capacités opérationnelles », a déclaré le CEO Antonio Neri dans une interview accordée à Bloomberg. « Cela était clairement dû à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison du coronavirus, notamment à une pénurie de composants de puces en provenance de Chine, à une perturbation de la logistique et aux directives de distanciation sociale dans certaines régions. »

Antonio Neri a indiqué à nos confrères qu’il s’attendait à ce que les ventes de HPE « se redressent séquentiellement », le troisième trimestre affichant de meilleurs résultats que le deuxième et le quatrième s’améliorant davantage. Il a toutefois ajouté qu’il ignorait quelle sera l’étendue du ralentissement économique.