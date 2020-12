HPE va déménager son siège social de San Jose en Californie à Houston au Texas, où se situe le principal site américain de l’entreprise, annonce Antonio Neri dans un billet de blog. Le CEO ajoute que « la R&D, l’innovation et les talents techniques » resteront à San Jose dans la Silicon Valley. Il précise par ailleurs « qu’il n’y aura pas de licenciements associés à ce plan » et que les salariés et la culture de l’entreprise restent ses priorités. Aucune date prévisionnelle n’est annoncée.

Antonio Neri explique que la pandémie a changé la façon dont HPE envisage le travail en lançant un plan « Edge to Office » pour faciliter le travail à l’extérieur et en reconsidérant sa stratégie immobilière, « afin de s’assurer que les espaces de travail soient utilisés le plus efficacement possible et que les équipes et les talents soient positionnés dans le meilleur intérêt de l’entreprise ».

Un nouveau siège social est déjà en construction à Houston, « un marché attrayant pour le recrutement » et qui devrait permettre d’embaucher des talents plus diversifiés – « une priorité clé pour HPE » – ; par ailleurs « un excellent endroit pour faire des affaires ». Les économies ainsi réalisées seront réinvesties dans les activités clés et dans l’innovation assure le dirigeant.

Les activités de stockage, GreenLake, le développement de logiciels ainsi que les équipes de vente de la côte ouest resteront basées à San Jose, qui accueillera également Aruba Intelligent Edge. Il sera proposé à la majorité des cadres et des collaborateurs non techniques basés dans la Silicon Valley de déménager dans la région de Houston. « La réinstallation sera entièrement volontaire et aucune mise à pied n’est associée à ce déménagement », insiste Antonio Neri, pour qui « l’important n’est pas où nous sommes mais qui nous sommes ».

En se déplaçant à Houston, HPE se rapproche ainsi de son principal concurrent, Dell, basé à Round Rock à 167 miles (269 km) de là.

HPE a par ailleurs annoncé ses résultats trimestriels et annuels. A l’issue du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires, stable sur un an, s’est établi à 7,2 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP recule quant à lui de 67% à 157 millions de dollars, ou 0,12 dollar par action.

En baisse de 7%, le chiffre d’affaires atteint 27 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice 2020. L’entreprise dégage une perte de 322 millions de dollars, soit 0,25 dollar par action, contre un bénéfice de 1 milliard de dollars, ou 0,77 dollar par action, un an plus tôt.

Le constructeur revoit à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2021 en cours. Pour le premier trimestre, il prévoit un bénéfice par action GAAP compris entre 0,02 dollar et 0,06 dollar, et un bénéfice par action non-GAAP situé entre 0,40 dollar et 0,44 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice ,il s’attend à un bénéfice par action GAAP compris entre 0,38 dollar et 0,56 dollar, et à un bénéfice par action non-GAAP situé entre 1,60 dollar et 1,78 dollar.