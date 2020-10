HPE a licencié au moins 500 personnes aux Etats-Unis, rapporte le site d’informations Block & Files qui ne précise pas si d’autres entités dans le monde sont concernées. Les départs affectent les activités serveurs, stockage et réseaux ainsi que l’activité services Pointnext, et concernent un large éventail de postes, notamment des responsables commerciaux en charge des partenaires et des responsables des ventes directes.

Interrogée par nos confrères, la firme de San Jose a rappelé l’annonce du 21 mai selon laquelle elle prévoyait de réaliser des économies de 1 milliard de dollars, y compris en ayant recours à des licenciements.

« Comme nous l’avons annoncé précédemment, nous concentrons nos investissements et réorientons nos effectifs vers des activités clés et des domaines de croissance qui accéléreront notre stratégie. Nous nous engageons à apporter ces changements nécessaires avec empathie et transparence et à faire en sorte que les membres de l’équipe concernés reçoivent le soutien dont ils ont besoin », a indiqué un porte-parole de la société dans un communiqué. « Ces actions nous permettront de devenir une organisation plus agile et de faire progresser notre stratégie pour tout fournir en tant que service, de la périphérie au cloud, afin que nous puissions aider nos clients et partenaires à s’adapter à un nouvel environnement commercial et à exploiter la puissance de leurs données où qu’elles soient. »

Ces départs coïncident avec le lancement d’une stratégie post-Covid-19 marquée par la montée en puissance de GreenLake, et à l’implication plus importante du channel dans la vente de la plateforme de paiement à l’utilisation. « C’est ainsi que nous étendrons GreenLake à de plus en plus de clients », avait déclaré fin septembre Keith White, senior vice-président de HPE et directeur général des services cloud de GreenLake. lors de la conférence HPE Virtual Distribution Partner. « En termes de valeur, c’est une énorme opportunité pour les partenaires, les distributeurs et pour HPE », avait de son côté expliqué à nos confrères le nouveau patron du channel mondial de la société, George Hope.

HPE souhaite notamment mettre sa plateforme de paiement à l’utilisation sur les marketplaces cloud des distributeurs, aux côtés des fournisseurs de cloud public.