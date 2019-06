HPE veut donner un coup de fouet aux compétences de ses partenaires. A l’occasion de sa grand messe HPE Discover 2019, la firme de Palo Alto vient en effet de lancer le CEI (Channel to Edge Institute), destiné à éduquer les partenaires afin de leur permettre de tirer parti des opportunités offertes par l’informatique à la périphérie de pointe rapporte CRN.

« C’est ce que tous les partenaires doivent savoir pour entrer dans le secteur de l’edge computing », a expliqué devant nos confrères, Tom Bradicich, vice-président la société, membre du HPE Fellow et responsable mondial du centre d’excellence et des laboratoires IoT et Edge. « Les partenaires qui se lancent tôt dans la formation gagneront deux à trois fois plus de marge qu’aujourd’hui dans le datacenter et dans le cloud. » Il évoque des marges pouvant atteindre 70%.

Le CEI se concentrera sur des scénarios concrets de solutions de périphérie intelligente, d’internet des objets et de technologie opérationnelle (OT) avec des exemples concrets de retour sur investissement pour le client et de rentabilité pour les partenaires. Il comprendra des cas d’utilisation – y compris issus de grands comptes – des analyses de la rentabilité et une formation à la mise sur le marché et au marketing.

Le CEI, qui s’appuiera sur les centres dédiés à l’IoT de Genève, Houston et Singapour, organisera des réunions trimestrielles. L’objectif de la société est de former la première année une vingtaine de partenaires. Les places sont donc limitées.

Cette initiative s’inscrit dans le projet d’HPE d’investir 4 milliards de dollars pour accélérer la conquête d’un marché de la périphérie intelligente estimé 26 milliards de dollars.

Tom Bradicich a déclaré qu’HPE avait été un pionnier de l’informatique haute performance à la périphérie lorsque tout le monde préconisait une architecture « sensor-t-cloud ». « La plus belle conversation que vous puissiez avoir avec un client ou un partenaire est la suivante : « Voulez-vous entendre parler d’une solution que nous avons inventée et que vous ne pouvez pas acheter chez un concurrent ? » », a-t-il ajouté.