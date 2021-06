Tous les indicateurs sont au vert pour HPE qui, à l’issue de son deuxième trimestre fiscal, enregistre de la croissance dans quasiment tous ses segments. L’activité as a service voit ainsi ses revenus bondir de 41% sur un an. La société désormais installée à Houston au Texas, annonce des revenus annualisés de 678 millions de dollars, en hausse de 30% sur un an.

Le chiffre d’affaires de l’Intelligent Edge progresse de 17% à 799 millions de dollars. Le chiffre d’affaires des systèmes de calcul haute performance et des missions stratégiques (HPC et MCS) s’élève à 685 millions de dollars, en hausse de 11 %. Les revenus provenant des ventes d’ordinateurs augmentent de 10% pour atteindre 3,0 milliards de dollars « avec une forte rentabilité » et ceux générés par le stockage progressent de 3% à 1,1 milliard de dollars avec une marge bénéficiaire d’exploitation de 16,8 %, contre 15,7 % un an auparavant. Les solutions définies par logiciel, y compris Nimble, enregistrent une croissance de 17% tandis que les baies flash, dopées par Primera, affichent une hausse de 20%. Le chiffre d’affaires des services financiers s’élève à 839 millions de dollars, soit une baisse de 3 % mais la marge bénéficiaire d’exploitation est de 10,8 %, contre 9,2 % un an auparavant. On obtient ainsi un chiffre d’affaires total de 6,7 milliards de dollars, en hausse de 9%.

Après déduction de 353 millions de dollars d’impôts, des coûts « de transformation », des rémunérations à base d’actions et de l’amortissement des immobilisations incorporelles, le bénéfice net GAAP atteint 482 millions de dollars, soit 0,19 par action GAAP contre 0,64 dollar par action un an plus tôt. Hors charge, HPE dégage un bénéfice de 0,46 dollar par action, contre 0,27 dollar l’an dernier.

Wall Street s’attendait à un BPA non-GAAP de 0,42 dollar pour un chiffre d’affaires de 6,62 milliards de dollars.

HPE relève ses perspectives de bénéfice et s’attend pour l’ensemble de l’exercice à un BPA GAAP compris entre 0,60 dollar et 0,72 dollar et à un BPA non-GAAP situé entre 1,82 dollar et 1,94 dollar. « Nous relevons une fois de plus nos prévisions pour l’ensemble de l’année afin de refléter la dynamique continue de la demande et nos solides performances opérationnelles à ce jour », commente dans un communiqué le directeur financier de l’entreprise, Tarek Robbiati. « Il s’agit de la troisième augmentation de nos perspectives depuis notre réunion avec les analystes en valeurs mobilières en octobre dernier. »

Pour le trimestre en cours, la société prévoit un bénéfice par action compris entre 0,38 dollar et 0,44 dollar. Les analystes s’attendaient à 0,38 dollar.