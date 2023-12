En France, l’année 2023 aura été particulièrement pénible pour les fabricants de PC et de systèmes d’impression avec une contraction de leurs débouchés d’environ 20% dans les deux cas, selon les données compilées par Context (issues des ventes des principaux grossistes IT).

Leader sur ces deux marchés, HP n’a pas échappé au ralentissement des ventes. Une période d’autant plus délicate pour le constructeur qu’il a dû faire face à un effritement de ses parts de marché sur le segment des imprimantes A4. Fort heureusement il commence à voir le bout du tunnel.

Sur le marché de l’impression d’abord, avec la sortie de sa nouvelle gamme d’imprimantes A4/A3 LaserJet 700 et 800. À la fois plus compactes, plus rapides et plus fiables, elles sont aussi plus adaptées aux attentes du marché, notamment en matière de gestion documentaire avec ses logiciels embarqués et sa compatibilité avec les solutions du marché.

Sur le marché des PC ensuite, avec la réactivation depuis novembre d’un programme ancien rebaptisé Smart Buy, consistant à assurer la disponibilité permanente chez les grossistes (Ingram Micro, TD Synnex et Also) d’une sélection de références proposées à des prix compétitifs.

Un programme dont l’objectif affiché est de permettre au constructeur de grapiller quelques points de parts de marché supplémentaires sur le segment SMB, le plus dynamique mais aussi le plus disputé, explique Roselyne Ludena, directrice retail et channel de HP France (photo). HP revendique 44% de parts de marché sur ce segment en progression de deux points sur un an, sur la base des chiffres Context.

Mais HP table surtout sur un retour progressif à la croissance pour les PC. Depuis juin, le marché n’accuse plus qu’un retard de 10% par rapport à la même période de 2022. Le premier semestre 2024 devrait être du même tonneau mais la tendance devrait redevenir positive dès le second semestre 2024, tirée notamment par l’arrivée des PC IA (équipés des NPU Intel).

En attendant le retour à la croissance, HP entend mettre à contribution ses partenaires pour lui fournir un regain d’activité. Profitant de sa nouvelle année fiscale le 1er novembre, le constructeur a ainsi introduit plusieurs nouveautés dans son programme partenaires Amplify visant à dynamiser les ventes des partenaires.

Désormais, le programme s’étend à tous les produits HP, y compris la gamme Poly. Des nouvelles compétences, notamment autour de cette dernière, devraient être annoncées lors de la prochaine conférence partenaires prévue du 4 au 8 mars. Au passage, le programme s’applique désormais aux grossistes. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Autre nouveauté, un programme d’incitation accessible à ses quelque 80 partenaires Power et Power Services. Baptisé More for More, ce programme vise à distribuer des points de marge additionnels moyennant l’atteinte d’objectifs en matière de ventes de périphériques et d’accessoires. Un deuxième objectif a été mis en place autour des ventes services packagés (les Care packs et autres Proactive Care… mais aussi la suite de sécurité HP Wolf). L’atteinte des deux objectifs simultanément donne droit à un bonus additionnel.

Dernière nouveauté en date, qui a été présentée sur le GreenTech Forum le mois dernier, HP Revitalize, une offre de PC HP reconditionnés à destination des entreprises. Garantis un an, les produits seront disponibles à partir de la fin décembre chez les grossistes.