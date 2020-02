La bonne dynamique engagée au troisième trimestre a permis à Horizontal Software de renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires. L’éditeur termine ainsi son exercice 2019 avec un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en hausse de 5%, ce qui est supérieur à l’objectif fixé de 3%.

Le chiffre d’affaires récurrent s’élève à 3,3 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 3,1 millions d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 6,6%. Le chiffre d’affaires récurrent SaaS, qui correspond à la vente de contrats packs, progresse de 6,8% à 1,9 million d’euros. Sur cet exercice, Horizontal Software précise qu’il a mis l’accent encore davantage sur les packs santé et collectivités. L’activité prestations de services, qui correspond aux services d’installations du logiciel chez le client, est en légère croissance de 2% et génère un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 2 millions d’euros. Enfin, l’activité négoce/licence (client-serveur), marginale, grimpe de 10,7% pour atteindre 199.000 euros.

Reste à savoir si le dynamisme de l’activité et le plan d’économie engagé permettront à l’éditeur d’afficher un exercice 2019 proche de l’équilibre. Dans un communiqué, il indique qu’il est très confiant dans l’amélioration significative de son Ebitda par rapport à 2018, année qui s’était close avec un Ebitda de -2,2 millions d’euros. Rendez-vous le 29 avril après la bourse pour le savoir.

En ce début 2020, Horizontal Software revendique un backlog solide, en croissance de 13%, à 5,2 millions d’euros contre 4,6 millions d’euros au 1er janvier 2019, dont 3,4 millions d’euros de chiffre d’affaires récurrent et 1,8 million d’euros de prestations de services à facturer. Pour l’ensemble de l’exercice, il vise une croissance à deux chiffres de ses revenus et un Ebitda largement positif.