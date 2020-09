Particulièrement impacté par la crise de Covid-19, Horizontal Software a vu son chiffre d’affaires chuter de 16,5% au premier semestre pour atteindre 2,30 millions d’euros. L’activité prestation de services dégringole de 33,5% pour atteindre un chiffre d’affaires de 674.000 euros, les installations de logiciels sur les sites des clients ayant été suspendues pendant la période. Le chiffre d’affaires récurrent baisse de 5,6% à 1,55 million d’euros, un recul dû au repli de la maintenance qui poursuit sa baisse conformément à l’évolution du business model de la société. Bien qu’en légère croissance de 2,6% à 896.000 euros, le chiffre d’affaires récurrent SaaS (vente de contrats packs) ne parvient pas à rétablir l’équilibre.

Dans ce contexte difficile, les prises de commandes au 30 juin 2020 s’élèvent à 1,28 million d’euros contre 1,71 million d’euros au 30 juin 2019 (-25,1%) avec toutefois une part plus importante de ventes de contrats packs SaaS (+13,5%).

Les projets suspendus au cours du confinement ont repris de façon très progressive à partir du mois de juin pour les collectivités territoriales et depuis début septembre pour les établissements de santé. Le groupe a repris une activité plus normale à partir de septembre avec toutefois une organisation des équipes à distance plus importante. En conséquence, Horizontal Software prévoit un chiffre d’affaires annuel en léger repli par rapport à celui de l’an dernier. L’aide gouvernementale (l’ensemble de ses collaborateurs a été mis en chômage partiel à 90% jusqu’au 31 mai 2020) devrait limiter l’impact des charges sur l’Ebitda.

Filiale du fonds Extens, dédié à l’e-santé, HSW Développement a acquis au mois d’avril une participation majoritaire de 71,19% dans l’éditeur à travers une augmentation de capital de 4,25 millions. Le seuil des 50% du capital et des droits de vote ayant été franchi, HSW Développement va déposer auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire au prix de 1,04 euro par action, le prix initial de 0,85 euros par action prévu initialement ayant été relevé.