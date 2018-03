Horizontal Software a poursuivi la transformation de son modèle vers le SaaS (diminution progressive du modèle client-serveur), s’est structuré avec pour objectif d’optimiser les processus de déploiement des projets SaaS et d’accélérer les facturations récurrentes et a lancé de nouvelles offres verticales afin de répondre à la demande des segments du marché (pack gestion du temps médical et pack PME-ETI). En parallèle, l’éditeur de solutions de gestion du capital humain, entré en bourse fin 2016, a poursuivi le développement de la communauté Freemium Yootalent avec pour objectif d’accélérer cette année sa transformation vers le premium.

Au 4ème trimestre, Horizontal Software affiche un niveau de revenus stable par rapport à l’an dernier à 1,1 million d’euros ainsi qu’un meilleur niveau de prises de commandes (1,4 million d’euros contre 0,8 million d’euros au 4ème trimestre 2016), notamment sur l’offre SaaS Workforce de gestion des plannings.

Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros contre 5,3 millions d’euros en 2016. L’arrêt progressif des modèles de ventes non récurrents explique en grande partie ce repli qui se poursuivra au cours de l’exercice 2018. La vente de licences one-shot SaaS a été en parallèle arrêtée.

Horizontal Software démarre l’exercice 2018 avec un backlog de 5,3 millions d’euros, dont 3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires récurrent.

Le groupe table sur un exercice 2018 en croissance et sur un équilibre d’exploitation au 4ème trimestre. L’intégration du spécialiste de l’analyse de la qualité des formations Formaeva, consolidée au 1er janvier, devrait contribuer au chiffre d’affaires pour près d’un million d’euros (dont 85% de chiffre d’affaires récurrent) et à l’Ebitda. En parallèle, l’éditeur vient de clôturer une levée de fonds de 1,3 million d’euros pour renforcer sa structure financière et financer son plan de croissance en vue de l’équilibre d’exploitation attendu.