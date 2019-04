Horizontal Software vient de publier ses résultats financiers 2018 audités ainsi que les résultats du premier trimestre.

Le groupe a réalisé l’en dernier un chiffre d’affaires de 5,302 millions d’euros, en progression de 22 % comparé à 2017, atteignant ainsi l’objectif fixé. Les revenus de l’activité cloud-SaaS progressent de 37,1% en un an à 3,461 millions d’euros grâce au modèle 100% SaaS de Formaeva, et représentent désormais 65% du chiffre d’affaires total du groupe, contre 58% en 2017.

Sous l’effet de l’intégration de Formaeva et de la perte du statut de jeune entreprise innovante les charges de personnel progressent, passant de 5,504 à 6,016 millions d’euros, et ce malgré une forte diminution des effectifs au cours du second semestre. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, ceux-ci sont ainsi passés de 104 salariés à 69 salariés.

Malgré la baisse des achats et charges externes, le résultat d’exploitation ressort à -4,357 millions d’euros contre -4,091 millions d’euros fin 2017. Cela en raison notamment de l’augmentation des dotations nettes aux amortissements et provisions qui sont passées de 0,626 million d‘euros au 31 décembre 2017 à 2,198 millions d’euros au 31 décembre 2018, dont les 2/3 concernent un litige avec les Hôpitaux Universitaires de Genève. Hors impact de ce litige, le résultat d’exploitation serait de -3,415 millions d’euros. Le groupe enregistre également une charge exceptionnelle de 1,050 million d’euros qui s’explique par l’arrêt de la commercialisation de la technologie HUDL (à la décision de la Société car cette technologie était difficilement valorisable dans les solutions logicielles vendues) et par des indemnités de licenciements et de ruptures conventionnelles dans le cadre du plan global d’économies.

Au final, le résultat net ressort à – 5,515 millions contre – 4 605 millions au 31 décembre 2017. Hors éléments non récurrents, il aurait été de -4,573 millions, en amélioration par rapport à 2017. Cette perte impacte les capitaux propres qui ressortent à -4,196) millions d’euros.

Une levée de fonds de 0,462 million d’euros a été réalisée en mars 2019 pour renforcer la trésorerie du groupe qui estime ainsi disposer des moyens financiers suffisants pour financer son besoin en fonds de roulement lors des 12 prochains mois.

Au 31 mars 2019, le backlog s’élevait à 4,9 millions, dont 3,4 millions de backlog récurrent restant à facturer sur les 12 prochains mois.

Le début d’exercice laisse entrevoir une nette amélioration. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 est de 1,397 million d’euros, en croissance de 2,3%. Le chiffre d’affaires récurrent (SaaS et Client-Serveur) atteint 0,828 million d’euros, soit une croissance de 9,2%.

Les prises de commandes au 31 mars 2019 s’élèvent à 0,650 million d’euros, en croissance de 109% sur un an. Fort de cette croissance et grâce au plan d’économies qui devrait porter son plein effet cette année, Horizontal Software ambitionne pour l’exercice en cours une progression de son chiffre d’affaires et une amélioration de son Ebitda.