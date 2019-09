Jusqu’à présent directeur des ventes régionales chez Workday, Guillaume De Landtsheer rejoint NetApp au poste de Country Manager, un poste dont Marc Montiel, le vice-président Entreprise Europe du Sud, assurait l’intérim depuis le départ de Bruno Picard pour Nutanix en mars dernier.

Reportant à Marc Montiel, Guillaume De Landtsheer a pour mission d’accélérer la transformation de NetApp vers le cloud et de renforcer la position de l’entreprise auprès de ses partenaires clés tels que Microsoft, Google ou Amazon Web Services.

Diplômé de l’ISTEC-Ecole Supérieure de Commerce et Marketing, le nouveau patron de NetApp France a commencé sa vie professionnelle en 1996, en fondant et en dirigeant La grange aux saveurs, une start-up spécialisée dans l’exportation de produits alimentaires. En 2000, il rejoint Highdeal, une filiale de SAP spécialisée dans les logiciels de facturation, où il s’occupe notamment des ventes indirectes. En 2003, il rentre chez Vignette, un éditeur de solutions de gestion de documents en tant que gestionnaire de compte. Il passe ensuite près de 10 ans chez Microsoft où il s’occupe essentiellement de la gestion des ventes en France et en Europe. Il rejoint ensuite Workday pour prendre en charge les ventes régionales.