Netapp a remis des trophées à trois de ses partenaires lors de sa soirée Data Vision Night qui se tenait ce 28 mars à L’alternatif à La Défense en présence de plus de 300 clients et partenaires. SCC a été récompensé du trophée du projet flash de l’année pour sa capacité à accompagner ses clients dans leurs projets de modernisation de leurs datacenters par le déploiement de solutions de stockage Flash. Axians a été distingué du trophée du projet cloud hybride de l’année pour son projet d’équipement d’Arcelor Mital en infrastructures hyperconvergées Hybrid Cloud. Enfin, Scasicomp a reçu le trophée du projet cloud de l’année pour son projet autour de ses services de gestion de données Cloud Volumes Ontap mené avec un grand acteur du luxe.

En consacrant des trophées à la modernisation des datacenters par les technologies Flash, au déploiement de solutions d’hyperconvergence et aux services cloud qu’il propose en partenariat avec les principaux fournisseurs cloud du marché, Netapp a voulu illustrer les trois pilliers de la vision Data Fabric sur laquelle repose toute sa stratégie, nous a expliqué, au cours d’un entretien organisé en amont de la soirée, Marc Montiel, vice-président Europe du Sud de Netapp – et DG France par intérim en attendant le recrutement d’un successeur à Bruno Picard, parti il y a quelques semaines rejoindre Nutanix. « Data Fabric c’est la capacité offerte aux clients de gérer leurs données et d’en assurer l’homogénéité quel qu’en soit leur emplacement », a-t-il rappelé. Une vision récemment validée par Gartner qui l’a reprise à son compte dans son dernier rapport consacré aux dix tendances technologiques 2019 dans le domaine des données et de l’analytique.

Au cours d’une keynote et de deux tables rondes, Netapp a invité Veeam, Intel, Citrix, Google et Equinix, partenaires de l’événement, à prendre la parole sur cette vision Data Fabric et ses trois pilliers sous-jacents. Netapp a profité de l’occasion pour expliquer que, malgré la décélération de la croissance du groupe sur son quatrième trimestre fiscal (clos fin janvier 2019), ses partenaires en France avaient enregistré une forte croissance de leur activité Netapp en 2018, tirée notamment par la hausse toujours forte de ses ventes de solutions flash. Un segment de marché sur lequel Netapp revendique la première place depuis quatre trimestres consécutifs, avec 27% de parts de marché sur la période octobre-décembre 2018 (source IDC). Netapp n’a pas manqué non plus d’évoquer les enjeux de l’intelligence artificielle, « tendance majeure dans un certain nombre de projets clients », souligne Marc Montiel. Netapp a récemment scellé dans ce domaine une alliance avec nVidia, rappelle-t-il.

Netapp aura l’occasion de revenir sur ces thématiques lors de l’AWS summit Paris qui se tiendra le 19 avril et dont il sera partenaire.