La startup française Greenly, spécialisée dans l’automatisation du bilan carbone des entreprises, profite à son tour de l’intérêt porté aux acteurs de la Greentech, avec une levée de 52 millions de dollars (49 M€) en série B. Le tour de table a été conduit par Fidelity International Strategic Ventures avec la participation de nouveaux investisseurs tels que Benhamou Global Ventures, HPE et HSBC et d’anciens, notamment XAnge et Energy Impact Partners.

Fondée en 2019, Greenly avait déjà levé 23 millions de dollars en série A en 2022. Des fonds qui lui permis d’améliorer sa gamme d’outils de gestion carbone et de convaincre 2.000 clients dont BNP Paribas, AXA et L’Oréal, avec 50 millions d’équivalents CO2 (CO2e) sous gestion.

« Notre priorité est de faciliter la transition des entreprises, qui abandonnent peu à peu les méthodes de comptabilité carbone manuelles pour une approche plus dynamique, axée sur la technologie », explique la société dans son communiqué. « Les fonds serviront ainsi à perfectionner nos solutions logicielles, à élargir notre offre de services, ainsi qu’à accroître notre présence sur le marché, en particulier aux États-Unis et en Europe ».

La levée assurera aussi le financement de « l’Académie du Climat », qui vise à développer les méthodologies et l’expertise interne. Greenly se fixe désormais comme objectif de gérer et permettre la réduction d’1 milliard de tonnes de CO2e d’ici 2030.

Dans un contexte de fort recul des fonds levés par la French Tech en 2023, le secteur des technologies durables avait bien résisté l’an dernier avec plus de 2 Md€ levés. Selon un rapport KPMG, il s’était même placé au premier rang avec 76 opérations menées et un ticket moyen de 27 M€. Greenly s’inscrit déjà parmi les belles opérations de 2024.