A l’occasion du Web Summit de Lisbonne qui se termine aujourd’hui, la jeune pousse française Greenly a été nominée en tant que l’une des dix start-ups les plus prometteuses parmi celles participant à l’événement. Sa plateforme d’automatisation du bilan carbone pour les entreprises vise au calcul des émissions de CO2, ainsi qu’au stockage et au suivi des données. Elle peut générer un rapport certifié pour accompagner les sociétés dans une démarche de réduction de leurs émissions.

« Alors que l’urgence de la crise climatique devient de plus en plus évidente, nous sommes honorés de voir l’effort et l’approche de Greenly validés au niveau international », commente Alexis Normand, le PDG et fondateur de Greenly, dans un communiqué. « La crise climatique exige un effort concerté de la part de tous les acteurs économiques et concerne toutes les entreprises, peu importe leur taille. »