C’est en se demandant comment faire pour embarquer son écosystème dans sa démarche pour réduire son empreinte carbone que Constellation a imaginé Tech For Climate?. L’intégrateur et hébergeur cloud a en effet décidé d’organiser un grand événement le 8 juin prochain destiné à mobiliser ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs sur les enjeux climatiques.