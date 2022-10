Le spécialiste des logiciels de gestion Sage annonce l’acquisition de Spherics, une startup britannique basé à Bristol, qui propose une plateforme SaaS de bilans carbone automatisés. Spherics ingère les données du logiciel de comptabilité d’un client et associe les transactions à des critères d’émission de CO2 pour créer une première estimation de leur empreinte carbone. Elle est donc complémentaire des solutions de Sage. Le bilan peut ensuite être affinée avec d’autres donnés, relatives par exemple aux déplacements des employés ou aux consommations d’énergie.

« Nous savons que les PME se soucient de l’impact qu’elles ont sur l’environnement, et les rapports montrent qu’elles veulent travailler avec des fournisseurs et des partenaires qui peuvent les aider à le comprendre et surtout à y remédier », commente dans un communiqué Amaya Souarez, EVP Cloud Operations chez Sage. « En combinant le logiciel innovant de Spherics avec le réseau numérique de Sage, nous connectons les entreprises avec les données sur les émissions de leurs clients et fournisseurs, permettant une action climatique vertueuse et collaborative à contribuant ainsi à réduire l’emprunte carbone de chacun », précise-t-elle.

L’éditeur justifie aussi cette acquisition par sa propre démarche de lutte contre le changement climatique, alors qu’il s’est lui-même fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et de réduire de moitié ses émissions d’ici 2030.

Beaucoup de startups se sont lancées sur ce segment du bilan carbone automatisé à l’instar de Sweep, Sami, Greenly, Traace, Carbo ou encore D-Carbonize. Elles trouvent un marché porteur avec l’obligation faite aux entreprises de plus de 500 salariés de réaliser un bilan carbone (bilan GES réglementaire), seuil qui pourrait être fortement abaissé à l’avenir. Ces startups représentent une cible pour les éditeurs de gestion quand ils ne développent pas eux-mêmes leur propre module, comme par exemple Salesforce avec sa solution Net Zero Cloud.