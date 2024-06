La climatech Greenly intègre le spécialiste Welow de l’empreinte environnementale des produits (PEF). Son objectif est de devenir un guichet unique de la comptabilité carbone des entreprises.

« Au-delà de la mesure de leur empreinte carbone, nos clients peuvent désormais informer leurs clients de l’impact de leurs achats et valoriser leurs efforts en matière d’éco-conception », commente Alexis Normand, PDG et fondateur de Greenly.

Fondée en début 2023 par Julien Morganti et Lucas Boucher, la startup parisienne Welow automatise le téléchargement et l’analyse des nomenclatures, facilite les évaluations de cycle de vie et transforme le PEF en éco-score. Des plateformes tierces peuvent intégrer ses métriques. C’est notamment le cas au Crédit Mutuel, chez BNP Paribas, Pixpay, ManoMano ou encore Lyreco. Welow affiche plus de 2.000 clients en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Greenly estime que sa solution complétée par Welow va aider les entreprises à mesurer précisément l’impact de leurs produits avec de nouvelles fonctionnalités d’analyse du cycle de vie (ACV), à établir des rapports d’empreinte carbone plus précis et à passer à des pratiques de production plus durables.

Le communiqué assure que cette approche est conforme à celle définie par l’Union européenne et aux recommandations des différentes autorités en matière d’étiquetage carbone, dont le ministère français de la transition écologique. Il souligne également que plusieurs pays de l’Union européenne envisagent de rendre le PEF obligatoire entre 2025 et 2027.