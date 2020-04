Gfi annonce la finalisation de l’acquisition d’Iecisa, la filiale informatique du géant espagnol de la distribution et de l’hôtellerie El Corte Ingles. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.

L’acquisition de IECISA vient compléter l’offre de solutions et de conseil du groupe de services IT français, en renforçant considérablement son offre en intégration de systèmes digitaux dans les secteurs retail, transport, gouvernements, smart cities, assurance, ou encore santé. Iecisa apporte également son expertise multisectorielle sur d’autres thématiques telles que l’industrie 4.0, la cybersécurité, l’Intelligent Workplace et les ERP (SAP). La société espagnole opérera désormais sous la raison sociale Iecisa, a Gfi Group Company.

L’opération vient clôturer le programme de développement Boost2020 et 10 années de croissance organique et d’acquisitions. Gfi renforce ainsi sa position parmi les grandes ESN en Europe, Afrique et Amérique Latine en portant son chiffre d’affaires consolidé à 2,3 milliards d’euros pour 2019 (pro forma), dont 60 % générés à l’international. Le groupe revendique désormais plus de 27.000 collaborateurs répartis dans 26 pays.

Selon l’accord signé en décembre dernier, Gfi continuera à fournir des services au groupe El Corte Inglés dans le cadre de la transformation digitale menée par la société de distribution espagnole.

« L’acquisition de cet actif stratégique, dans ce contexte de crise sanitaire, se justifie par sa pertinence et sa complémentarité en termes de compétences et d’expertises avec nos propres activités. Elle démontre également la confiance que nous avons dans l’avenir, dans un monde transformé où le digital devrait connaître une croissance très importante et dans le bénéfice du rebond de sortie de crise. Je souhaite la bienvenue à tous les collaborateurs de IECISA au sein du groupe Gfi. Nous allons travailler ensemble pour engager, dès que possible, le processus opérationnel d’intégration et ainsi pouvoir activer toutes les synergies complémentaires », commente dans un communiqué Vincent Rouaix, PDG du groupe Gfi. « Il s’agit d’une étape importante, qui valide nos choix stratégiques visant à être au plus proche de nos clients, partout dans le monde, et les aider à faire de leur transformation numérique un levier de résilience, de réussite et de croissance, tout en nous ouvrant la porte à un nouveau plan stratégique ambitieux. »