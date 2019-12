Gfi va accroître sa taille de plus de 3.000 collaborateurs, augmenter son chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros et renforcer son empreinte dans la péninsule ibérique et en Amérique latine par croissance externe. Le groupe informatique dirigé par Vincent Rouaix (à gauche sur la photo) vient en effet de signer un accord avec le géant espagnol de la distribution et de l’hôtellerie El Corte Ingles selon lequel ce dernier va lui céder la totalité du capital de sa filiale IECISA (Informatica El Corte Inglès). Les conditions financières de l’accord ne sont pas divulguées.

Dirigé par Jesús Nuño de la Rosa (à droite sur la photo), IECSA a été fondée en 1988. Au cours du dernier exercice (clôturé le 28 février 2019), La société a réalisé un chiffre d’affaires de 703 millions d’euros. IECSA est spécialisée dans le conseil en technologie sur des projets à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la transformation digitale.

Gfi fait savoir dans un communiqué qu’il apprécie tout particulièrement le savoir-faire de la société ainsi que ses fortes positions sur les marchés espagnol, portugais et latino-américain. L’opération devrait permettre aux deux entreprises de créer des synergies, d’accéder à de nouveaux marchés et d’enrichir leurs offres respectives de conseil et de services.

Le groupe issu du rapprochement comptera plus de 23.000 salariés et représentera un chiffre d’affaires supérieur à 2,3 milliards d’euros. Selon l’accord, il continuera à fournir des services au groupe El Corte Inglés dans le cadre de la transformation digitale menée par la société de distribution espagnole. El Corte Inglés affectera le produit de la vente à la réduction de sa dette.

La transaction est sujette aux approbations réglementaires habituelles.

