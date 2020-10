Adieu Gfi, bonjour Inetum, Positive digital flow. Pour marquer « une stratégie de croissance continue portée depuis 10 ans par son PDG Vincent Rouaix et harmoniser son identité au niveau international », l’ESN s’offre une nouvelle identité. « Un nom qui revendique son esprit entrepreneurial, ambitieux et de conquête. Un nom qui puise ses racines latines dans le mot « incrementum » signifiant « croissance » », explique un communiqué de l’ex-Gfi.

Ce nom s’accompagne d’une nouvelle identité graphique, censée « présenter la combinaison de talents qui forme une seule et même entité et dont l’appellation est prolongée par une flèche « pixélisée », symbole de croissance du Groupe, pointée vers le futur ».

« Inaugurer ce nouveau nom est bien plus qu’un accomplissement, c’est un nouveau chapitre pour un groupe qui s’est radicalement transformé en 10 ans », commente dans le communiqué Vincent Rouaix. « Il doit nous permettre de nous affirmer comme challenger, un leader pan-européen de référence sur le marché, d’accélérer notre croissance partout dans le monde grâce à notre positionnement d’expert du digital flow, et maximiser notre attractivité auprès de tous les talents, qui constituent un des piliers de notre réussite. En devenant Inetum, le groupe affirme son ambition de devenir un moteur d’innovation et de co-réussite de nos clients. »

Présent dans 26 pays et employant 27.000 collaborateurs, le groupe a plus que doublé de taille en 3 ans, faisant passer son chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros à 2,3 milliards d’euros grâce à une stratégie proactive de fusions-acquisitions associée à une forte croissance organique (55% de son chiffre d’affires est généré à l’international). En avril dernier, il a ainsi fait l’acquisition d’Iecisa, la filiale informatique du géant espagnol de la distribution et de l’hôtellerie El Corte Ingles. Présent sur les marchés espagnol, portugais et latino-américain, Iecisa à lui seul représente plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires.