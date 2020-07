La société d’investissement britannique GSH Private Capital annonce le rachat du groupe néerlandais Getronics pour un montant de 200 M€. L’acquisition concerne toutes les zones géographiques où est présente l’entreprise (Argentine, Brésil, Chili, France, Allemagne, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Corée, Malaisie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Singapour, Espagne, Taiwan, Royaume-Uni) à l’exception du Belux où la due diligence n’est pas encore achevée.

La prise de contrôle de GSH, qui était jusque-là actionnaire minoritaire de Getronics, intervient après une période de transition difficile pour l’entreprise. Considérée comme l’une des plus anciennes sociétés de services technologiques d’Europe – l’entreprise a été fondée en 1887 – Getronics a rencontré des difficultés financières et organisationnelles l’année dernière. Après avoir frôlé la liquidation en septembre 2019, l’entreprise avait obtenu la promesse d’une recapitalisation de ses actionnaires. Son président et CEO, Nana Baffour (photo), ainsi que le Global Head of Administration, Frank Asante-Kissi, avaient cependant dû démissionner.

GSH explique qu’il compte injecter de l’énergie, du temps et des investissements à long terme dans l’entreprise. Kenton Fine, dirigeant de GSH, dirigera le groupe en qualité de président exécutif. GSH a également recruté l’ancien dirigeant de MBCIB Mike Field en tant que nouveau directeur financier de Getronics et Andre Ribbens en tant que directeur de la transformation du groupe. Ils travailleront aux côtés du COO actuel, Rogier Bronsgeest et du CTO, Harsha Gowda, pour diriger l’entreprise, en installant des processus robustes, une gouvernance d’entreprise et une stabilité opérationnelle, détaille GSH dans son communiqué

GSH indique que Getronics réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 M€ réparti sur plus de 2000 clients dans le monde pour un effectif de 4000 personnes.

C’est la deuxième fois que Getronics est vendu au cours des trois dernières années. Son ancien propriétaire, l’américano-brésilien Nana Baffour, avait racheté l’entreprise à la société de gestion d’actifs Aurelius en juillet 2017 pour une valeur de 220 millions de dollars, rappelle CRN UK.

En 2018, Baffour avait acquis le MSP américain Pomeroy grâce à la levée de 815 millions de dollars de financement, ce qui lui avait permis de porter ses revenus à 1,3 milliard de dollars. À la même époque, Getronics avait racheté ITS Overlap en France. Après avoir initialement converti Pomeroy à ses couleurs, Getronics s’en était re-séparé neuf mois plus tard, la société retrouvant son indépendance sous la direction de son ancien PDG Chris Froman.