Getronics vient d’acquérir Pomeroy un fournisseur de services d’infrastructures IT américain spécialisé dans les services de gestion du poste de travail, d’optimisation des infrastructures, des réseaux et de datacenters. Basée à Hebron dans le Kentucky avec des établissements répartis sur l’ensemble du territoire des États-Unis, la société dessert des campus et des environnements informatiques distribués à la fois dans le commerce, les soins de santé, les institutions financières, le secteur des services et de l’industrie. Son acquisition permet à Getronics d’étendre au marché nord-américain ses compétences de prestation de services globales axées sur la transformation d’entreprise.

La nouvelle société issue de la fusion devrait dégager un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard de dollars, sera un acteur Elle a pour ambition de devenir un acteur mondial du Managed Digital Workspace (gestion intégrée du poste de travail numérique), mais aussi du développement d’applications, de solutions de logiciels métier, de la gestion multicloud et des communications unifiées.

« Nous sommes très heureux de la réussite de cette opération. La somme de nos revenus s’élève désormais à 1,3 milliard de dollars, ce qui signifie que nous atteignons notre objectif de devenir une société valorisée à un milliard de dollars deux ans plus tôt que nous l’avions initialement prévu », affirme dans un communiqué Nana Baffour, président du conseil d’administration et CEO du groupe Getronics. « Cela prouve qu’il faut viser haut et souligne le dévouement de nos équipes ainsi que partenaires financiers. Nous nous réjouissons quant à la valeur et l’expérience client optimisée résultant de cette nouvelle alliance. En outre, nos opérations s’en retrouvent considérablement renforcées partout dans le monde, du Brésil à Singapour et de l’Espagne aux États-Unis et au Canada, avec plus de 2.800 clients actifs servis par environ 9.000 employés. Nous concrétisons ainsi un peu plus notre ambition d’être le partenaire préféré de nos clients en matière de transformation d’entreprise au travers des dernières technologies. »

L’acquisition de Pomeroy s’est effectuée au travers d’un financement de 815 millions de dollars américains et d’une recapitalisation dont l’étendue n’est pas révélée.