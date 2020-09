Secureworks a fait l’acquisition de Delve Security, un spécialiste de l’analyse et de la hiérarchisation des vulnérabilités, pour étendre ses capacités de détection et de réponse aux menaces. Les conditions financières de l’opération, dont la finalisation est prévue fin octobre, n’ont pas été dévoilées.

L’éditeur de cybersécurité basé à Atlanta indique que cette transaction fournira aux clients des données plus précises et exploitables sur les vulnérabilités les plus à risque sur leur réseau, leurs points de terminaison et leur cloud. « L’acquisition de Delve enrichira l’intelligence de Secureworks, différenciera davantage nos capacités de bout en bout et accélérera notre transformation pour fournir des logiciels avec la sécurité au cœur », affirme dans un communiqué Michael Cote, CEO de Secureworks.

Basée à Montréal, avec des bureaux à New-York et à San Francisco, la startup Delve (créée en 2014), compte 25 salariés. En décembre 2016, elle a levé 1,5 million de dollars en financement de démarrage auprès des fonds canadiens Real Ventures, Desjardins Innovatech et Fonds Québecor Innovation. En 2019 elle a réalisé une nouvelle levée de fonds (dont l’étendue n’est pas connue) auprès de Desjardin Capital et 3dot6 Ventures, avec la participation de la Business Development Bank of Canada (BDC).

La solutions SaaS tout-en-un, basée sur l’IA et l’apprentissage automatique, de la société automatise la découverte des actifs, la planification des vulnérabilités, la priorisation contextuelle des vulnérabilités et la planification de la correction. Elle sera disponible dans le portefeuille de produits de Secureworks qui l’intégrera par ailleurs dans ses applications Red Cloak Platform et Threat Detection and Response (TDR).

« Nous avons été les premiers à proposer une solution d’analyse et de hiérarchisation des vulnérabilités basée sur le contexte et basée sur l’IA, et nous pensons que cet esprit pionnier est le complément idéal de l’approche éprouvée de Secureworks pour aider les clients à développer leur entreprise en toute sécurité », déclare dans le communiqué Gabriel Tremblay, PDG de Delve. Dans la liste des clients de la jeune pousse figurent les fournisseurs de solutions de Cybersécurité GoSecure et Vulsec, les éditeurs de logiciels d’intelligence artificielle Nuance et Element AI, les établissements financiers Desjardins, Scotiabank et Caisse de dépôt et de placement du Québec, ou encore le Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL).

Par ailleurs, Secureworks a publié ses résultats financiers du trimestre clos le 31 juillet. Le chiffre d’affaires a augmenté de 1,4% en année glissante à 138,5 millions de dollars. La perte GAAP s’est établie à 1,2 million de dollars soit 0,02 dollar par action, contre 10,3 millions de dollars soit 0,13 dollar par action un an plus tôt.