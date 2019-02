Dell Technologies serait en train d’explorer la cession de sa filiale de cybersécurité SecureWorks rapporte Reuters qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Le processus de vente, confié à la banque d’investissement Morgan Stanley, n’en serait toutefois qu’à ses débuts.

Interrogé par Reuters, Dell et SecureWorks ont refusé de fournir le moindre commentaire, tandis que Morgan Stanley n’a pas répondu.

Dell a acquis SecureWorks pour 612 millions de dollars en 2011, puis a introduit 15% de la société en bourse en 2016. Les titres SecureWorks ont depuis lors grimpé de 64%. La valorisation de l’éditeur de cybersécurité avoisine aujourd’hui les 2 milliards de dollars, une somme qui permettrait à Dell Technologies de réduire sa dette liée à l’acquisition d’EMC, dette qui frôle les 50 milliards de dollars. Basé à Atlanta, SecureWorkrs revendique 4.300 clients répartis dans 50 pays.

Dell Technologies s’est déjà délesté de bon nombre de ses actifs non essentiels. Le géant de Round Rock a ainsi vendu en 2016 sa division de logiciels au fonds Francisco Partners et à la branche de capital-investissement du fonds activiste Elliott Management pour plus de 2 milliards de dollars. Elliott Management vient par ailleurs d’augmenter sa participation dans Dell Technologies à hauteur de 5,6% environ. Rappelons que le constructeur, en s’appuyant sur les actions reflets cotées de VMware, a repris le chemin du New York Stock Exchange qu’il avait quitté en novembre 2013.