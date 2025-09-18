Selon les dernières estimations de Gartner, les dépenses mondiales en intelligence artificielle devraient atteindre un montant record de 1.500 milliards de dollars cette année. La dynamique de croissance reste très forte avec une hausse de 50% par rapport aux 987 milliards investis en 2024. Gartner prévoit que la barre des 2.000 milliards de dollars sera franchie en 2026.

Cette croissance illustre l’accélération de l’adoption de l’IA au niveau mondial, avec un impact significatif sur les investissements des entreprises dans les infrastructures et les produits intégrant l’IA. Gartner souligne que la hausse de ces dépenses est largement portée par l’expansion de l’infrastructure d’IA. Les grands acteurs hyperscalers continuent de renforcer leurs centres de données avec du matériel et des GPU optimisés pour l’IA pour répondre à la demande en forte accélération rapide des services d’IA.

« Le paysage des investissements en IA s’étend également au-delà des géants technologiques américains traditionnels, notamment aux entreprises chinoises et aux nouveaux fournisseurs de cloud dédiés à l’IA. De plus, les investissements en capital-risque dans les fournisseurs d’IA stimulent encore davantage les investissements dans ce secteur », ajoute John-David Lovelock, analyste chez Gartner.

L’analyse détaillée des dépenses (tableau ci-dessous) montre que cette vague d’investissement bénéficie à l’ensemble des catégories du marché. Les serveurs optimisés pour l’IA resteront un moteur en passant de 140 milliards à 329 milliards de dollars entre 2024 et 2026. Les services et logiciels d’IA suivent la tendance : les services d’IA pèseront 324 milliards en 2026, les applications d’IA 269 milliards et les logiciels d’infrastructure 229 milliards.

Comme le souligne Gartner, le marché de l’IA s’enfle aussi avec sa large intégration dans les produits comme les PC et smartphones. Comme l’avait montré Gartner dans une précédente étude, ces derniers vont peser très lourd avec 393 milliards de dollars de dépenses en 2026, soit près de 20% des dépenses totales d’IA.