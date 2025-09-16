Les dépenses mondiales en smartphones IA devraient atteindre 298,2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2025, selon les dernières prévisions de Gartner. Ils devraient ainsi représenter 20 % des dépenses totales en IA des utilisateurs finaux en 2025. Le marché devrait ensuite progresser de 32% en 2026 pour atteindre 393,3 milliards de dollars. Il devrait aussi connaitre une forte expansion en volume passant de 260,4 millions d’unités en 2024 à 369,3 millions en 2025, puis à 559 millions en 2026.

Gartner définit les smartphones IA comme des appareils équipés d’un moteur neuronal intégré ou d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable d’exécuter de petits modèles de langage. Comme pour les PC, cette caractéristique va se généraliser dans les 5 prochaines années. Gartner estime que 41% des smartphones d’entrée de gamme (à moins de 350 $) et 100 % des smartphones haut de gamme seront estampillés « GenAI » d’ici 2029.

D’ici 2027, Gartner anticipe que les NPU des smartphones premium atteindront des performances dépassant les 40 Téra opérations par seconde (TOPS), rendant possible l’exécution en temps réel de modèles GenAI de plus en plus sophistiqués.

Ranjit Atwal, Senior Director Analyst chez Gartner, souligne que « les utilisateurs devraient devenir de plus en plus à l’aise avec l’IA en tant que compagnon numérique proactif, et non plus seulement comme un outil réactif ». Cette évolution devrait encourager les consommateurs à renouveler plus fréquemment leur équipement pour profiter des dernières innovations, notamment dans les segments premium.