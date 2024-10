Gartner prévoit une accélération des dépenses informatiques mondiales en 2025. Selon le cabinet d’études, elles devraient atteindre 5.740 milliards de dollars, soit une hausse de 9,3% par rapport à 2024, déjà en progression de 7,2% par rapport à l’année précédente. Sans surprise cette croissance sera assez concentrée sur les investissements en IA générative (GenAi). Surtout du fait de grands acteurs technologiques « qui construisent l’infrastructure côté offre », souligne Gartner.

Les entreprises suivront la tendance avec plus de réserve. « Plus d’argent sera dépensé, mais les attentes des DSI à l’égard des capacités de GenAI diminueront », estime souligne John-David Lovelock, analyste chez Gartner. « La réalité de ce qui peut être accompli avec les modèles GenAI actuels et l’état des données des DSI ne répondront pas aux attentes élevées d’aujourd’hui », commente-t-il.

Ces investissements stimuleront d’abord le segment des centres de données. Les dépenses enregistreront la plus forte croissance (+15,5% après déjà +34,7% en 2024) pour atteindre près de 370 Md$. Gartner prévoit par ailleurs un triplement sur 5 ans des ventes de serveurs qui atteindraient 332 Md$ en 2028.

Gartner s’attend aussi à une accélération de la croissance des logiciels et des services informatiques avec les projets GenAi. Les dépenses en logiciels devraient augmenter de 14 % pour atteindre 1.230 Md$, contre 11,7 % de croissance en 2024. Les services informatiques devraient eux croître de 9,4 % pour atteindre 1.730 Md$, contre 5,6 % en 2024.

L’accélération des dépenses bénéficiera aussi aux segments des appareils avec une croissance prévue de 9,5% (contre 6,2% en 2024) à 735 M$ et aux services de communication, avec une croissance de 4,4% (contre 2% en 2024) à 1,6 Md$.

« Nos prévisions prévoient que 500 milliards de dollars supplémentaires seront ajoutés aux dépenses chaque année en termes de taux de croissance. Dans cette optique, les dépenses informatiques devraient franchir la barre des 7 000 milliards de dollars en 2028 », prédit Gartner.