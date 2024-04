Gartner se montre plus optimiste sur l’évolution des dépenses IT en 2024. Le cabinet qui avait abaissé le trimestre dernier à 6,8% sa prévision de hausse des dépenses mondiales revient finalement à sa prévision initiale de 8%. Il table sur des dépenses qui devraient totaliser 5,06 billions de dollars cette année et dépasser 8.000 Md$ « bien avant la fin de la décennie ».

Gartner a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble des catégories de dépenses. Il s’attend désormais à une hausse de 10% pour les dépenses consacrées aux systèmes de centres de données, bien plus soutenue que la hausse de 4% en 2023, favorisée par les investissements dans l’IA générative.

« En 2023, l’IA générative était une simple histoire pour les entreprises et en 2024 nous voyons la plupart d’entre elles planifier une éventuelle mise en œuvre en 2025 », souligne l’analyste John-David Lovelock.

« Il y a également une ruée vers l’or de la part des fournisseurs de services sur les marchés soutenant des projets GenAI à grande échelle, tels que les serveurs et les semi-conducteurs », ajoute-t-il. « En 2024, les serveurs IA représenteront près de 60 % des dépenses totales des hyperscalers en matière de serveurs. »

Autre évolution notable, celle des services informatiques, dont les dépenses devraient progresser de 9,7% à plus de 1500 milliard de dollars et sont « en passe de devenir le plus grand marché suivi par Gartner ». Ils talonneront ainsi les services de communication, attendus en hausse de 4,3% à 1.551 Md$. Ils sont dynamisés par les activités de conseil, toujours en raison de la pénurie de talents en interne.

Le segment des appareils renouera avec une hausse des dépenses de 3,6%, faisant suite à une baisse de 9,1% en 2023. La palme de la croissance reviendra aux logiciels avec une hausse de près de 14%, qui porteront les dépenses au delà des 1.000 milliards de dollars