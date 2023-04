Dans son dernier rapport trimestriel de janvier, Gartner avait revu en baisse de 5,1% à 2,4% ses prévisions de croissance des dépenses informatiques mondiales en 2023. Le cabinet est maintenant plus optimiste et table sur une croissance de 5,5% avec des dépenses de plus de 4.600 milliards de dollars. Malgré les turbulences économiques, il s’attend à que toutes les régions connaissent cette année une croissance positive.

« Les dépenses informatiques resteront élevées, même si de nombreux pays devraient connaître une croissance du produit intérieur brut (PIB) quasi stable et une inflation élevée en 2023 », estime John-David Lovelock, analyste du Gartner. « La hiérarchisation sera essentielle car les DSI cherchent à optimiser les dépenses tout en utilisant la technologie numérique pour transformer la valeur de l’entreprise, les revenus et les interactions avec les clients », ajoute-t-il.

Dans le détail, Gartner prévoit maintenant une croissance à deux chiffres pour les dépenses logicielles, avec 12,3% de croissance attendue contre 9,3% dans la précédente estimation de janvier. Les services devraient eux s’en rapprocher avec une prévision revue de 5,5% à 9,1%. Les perspectives s’améliorent mais la croissance des dépenses devrait rester faible pour les systèmes de centres de données (3,7% vs 0,7%) et les services de communication (3,9% vs 0,1%). La décroissance sur les terminaux est revue de -5,1% à -4,6%.

Sur le segment des services, l’un des plus grands poste de dépenses avec plus de 1300 Md$ prévus en 2023, Gartner justifie son relèvement par le dynamisme du marché de l’infrastructure en tant que service (IaaS), qui devrait progresser de 30% cette année. Pour la première fois, la hausse des prix des services cloud devient le facteur clé de cette progression, plutôt que la simple augmentation de l’utilisation.

Une autre explication de la hausse des dépenses en services résulte de la pénurie de talents. Malgré les vagues de licenciements actuelles, elle devrait selon le Gartner se poursuivre jusqu’en 2026. « Les dépenses informatiques consacrées aux services internes ralentissent dans tous les secteurs », souligne John-David Lovelock. « En conséquence, les entreprises dépenseront plus d’argent pour conserver moins de personnel et se tourneront vers des sociétés de services informatiques pour combler les lacunes. »