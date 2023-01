D’après les derniers chiffres du Gartner, les dépenses IT mondiales atteindront 4,5 Md$ en 2023, soit une hausse de 2,4% par rapport à 2022. Un chiffre très en retrait de sa prévision initiale qui tablait sur une croissance de 5,1%. Si l’inflation érode le pouvoir d’achat des consommateurs et donc la demande en matériel, le cabinet d’analyse se veut plus rassurant sur la demande des entreprises qui devrait rester solide.

« Une économie instable a modifié le contexte des décisions commerciales et elle peut amener les DSI à devenir plus hésitants, à retarder leurs décisions ou à réorganiser leurs priorités », note toutefois l’analyste du Gartner John-David Lovelock, qui relève les perturbations engendrées chez les fournisseurs qui ont trop investi dans la croissance. « Cependant, les budgets IT ne sont pas à l’origine de ces changements et les dépenses en IT demeurent insensibles à la récession », ajoute-t-il.

Le segment des logiciels sera le plus dynamique avec une croissance attendue des dépenses de 9,3%, avec des efforts de transformation numérique qui ne faiblissent pas. Celui des services devrait progresser de 5,5%, porté par le besoin de faire appel à des compétences extérieures. La fuite des talents est toujours à l’œuvre, souvent vers des fournisseurs offrant des conditions plus avantageuses. « Les dépenses en services IT augmentent plus rapidement que les services internes dans tous les secteurs », souligne John-David Lovelock selon qui « les DSI perdent la compétition pour le talent ».

Les dépenses en conseil devraient également en profiter largement avec une progression attendue de 6,7% à 264,9 Md$. Enfin un très net retournement s’opère pour les systèmes destinés aux centres de données. Alors qu’ils avaient le mieux performé en 2022 avec +12%, leur croissance n’est plus attendue cette année qu’à 0,7%.