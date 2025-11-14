Selon les dernières estimations de Gartner, les dépenses IT en Europe augmenteront de 11,1% en 2026 pour atteindre 1.400 milliards de dollars. Cette progression serait largement stimulée par l’essor de l’intelligence artificielle (IA), du cloud et de la cybersécurité.

Gartner qui prévoyait l’an dernier à la même période une croissance de 8,7% en 2025, a revu en hausse son estimation à 11,6%, avec des dépenses qui devraient atteindre 1.300 milliards de dollars à la fin de l’année.

Les enjeux géopolitiques et de souveraineté devraient tirer les dépenses en 2026, avec la volonté de rapatrier davantage de services cloud dans des clouds souverains et de développer des systèmes d’IA sans dépendre de plateformes ou de fournisseurs étrangers.

« Malgré les contraintes budgétaires et la faible croissance des effectifs, les DSI européens investiront massivement dans les logiciels pour accéder aux nouvelles fonctionnalités d’IA proposées par leurs fournisseurs actuels », estime John-David Lovelock, analyste chez Gartner. Le cabinet d’études table sur une hausse de 78,2% des dépenses en modèles d’IA pour les utilisateurs finaux.

Par postes de dépenses, les infrastructures de datacenters devraient une nouvelle fois enregistrer la plus forte progression avec une croissance de 18,8%. Bien qu’en net ralentissement par rapport à la hausse de 38,2% de 2025, elles bénéficieront encore des lourds investissements dans des serveurs d’iA, avec près de 47 milliards de dollars attendus en 2026.

Le segment des logiciels est également particulièrement dynamique, avec une augmentation prévue de près de 15% à 335 milliards de dollars, traduisant l’industrialisation du cloud, la généralisation de l’IA mais qui reflète aussi la hausse des prix des solutions.

Du côté des services IT, qui représentent le premier poste de dépenses en Europe avec environ 540 milliards de dollars prévus, la croissance avoisine les 10%. Ces services couvrent l’intégration, la modernisation des applications, et l’accompagnement dans le déploiement de l’IA.

Le marché des appareils devrait également connaitre une croissance de 10% à 158 milliards de dollars, également soutenu par l’intégration de l’IA.

Enfin, les services de communication devraient afficher une croissance plus modérée, autour de 6%, en raison d’un marché plus mature et soumis à la pression sur les prix. Ils représentent malgré tout le troisième poste de dépenses derrière les services et les logiciels, avec des dépenses qui devraient avoisiner les 295 milliards de dollars.