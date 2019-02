Dopées par la progression du SaaS dans de nombreuses régions du monde, les dépenses en technologies de l’information et de la communication des fournisseurs de services atteindront 426 milliards de dollars en 2022, soit une croissance moyenne de 6% par an estime IDC. Avec une croissance globale de 9% sur la période concernée, les fournisseurs de services cloud et numériques offriront les débouchés commerciaux les plus importants pour les fournisseurs de TIC. Selon le cabinet d’analyse, ils vont dépenser 105 milliards de dollars par an d’ici à 2022. Ce sont toutefois les fournisseurs de services de communication qui représenteront toujours la plus grande part des dépenses des services providers (254 milliards de dollars en 2022). Quant aux fournisseurs de services de colocation et de services gérés, ils augmenteront leurs dépenses de 7% en moyenne par an pour atteindre 67 milliards de dollars de dépenses annuelles en TIC d’ici 2022.

Les fournisseurs de services représentent déjà 44% des dépenses mondiales consacrées aux technologies d’infrastructure de base (serveurs et matériels de stockage, équipements de réseau d’entreprise et logiciels de stockage / réseau). Le rythme des investissements des fournisseurs d’infrastructure cloud devrait toutefois ralentir au cours des prochaines années, à mesure que l’offre, la demande et les chaînes d’approvisionnement se normaliseront. Cela n’empêchera pas l’ensemble des fournisseurs de services de représenter une part croissante des dépenses globales, à mesure que le marché des TIC évoluera vers le SaaS et que de nouveaux écosystèmes numériques émergeront dans lesquels les fournisseurs de services numériques joueront un rôle clé.

« Le passage des utilisateurs finaux vers les fournisseurs de services sur les marchés des technologies d’infrastructure de base est un changement profond qui a de fortes implications pour les fournisseurs de technologies », explique dans un communiqué Stephen Minton , vice-président du groupe Customer Insights & Analysis d’ IDC . « Les fournisseurs d’infrastructures cloud, en particulier, ont enregistré ces dernières années une forte augmentation des dépenses consacrées aux serveurs, au stockage et aux logiciels d’infrastructure système. Bien que cela devrait ralentir à long terme, nous nous attendons à ce que de nouveaux fournisseurs de services numériques prendront la relève en termes de dépenses en TIC, au fur et à mesure que de nouveaux écosystèmes numériques seront créés pour servir une économie mondiale de plus en plus digitalisée. Le transfert important des dépenses des utilisateurs finaux vers les intermédiaires a des implications majeures pour les fournisseurs informatiques. »

Le changement est particulièrement rapide aux États-Unis, où les fournisseurs de services cloud et de services numériques représentent déjà 43% des dépenses d’infrastructure de base et atteindront 47% d’ici 2022, avec un taux de croissance moyen de 8,5%. En revanche, en Europe occidentale les fournisseurs d’informatique cloud et de services numériques ne représentent que 12% des dépenses d’infrastructure de base, ce qui ne devrait guère changer au cours de la période de prévision, malgré une croissance moyenne d’environ 6% par an.

La part grandissante des intermédiaires sur le marché à de sérieuses conséquences pour les fournisseurs estime Stephen Minton. « Non seulement leurs clients traditionnels s’orientent-ils vers un nouveau modèle d’approvisionnement en ressources TIC, mais ils sont confrontés à une part croissante des revenus concentrés sur un nombre relativement réduit de clients », explique-t-il. Il constate que de nombreux fournisseurs d’équipements se positionnent à leur tour en fournisseurs de services, notamment dans le cloud. « Toutefois, pour bon nombre de ces entreprises, les revenus tirés de ces nouvelles opportunités commerciales représentent encore une part relativement faible du chiffre d’affaires global, ce qui conduit à une transition chaotique. »