L’éditeur de logiciels de CRM Freshworks vient de créer un poste de directeur des régions DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et FSE (France et Europe du Sud) à Paris. Gabriel Frasconi est recruté à ce poste afin de gérer la stratégie de vente et de développement des activités commerciales de la société. Auparavant, la direction du bureau français de Freshworks revenait à Loïc Rousseau.

Diplômé de Telecom Sud Paris, Gabriel Frasconi dispose de plus de 23 ans d’expérience dans la vente de logiciels et technologies SaaS (Software as a Service). Il a commencé sa carrière chez HP, puis a rejoint Avaya et Salesforce. Avant de rejoindre Freshworks, il était vice-président et responsable France de Slack, une filiale de Salesforce récemment touchée par des licenciements. Avant cela, il a occupé le poste de vice-président EMEA de Zendesk.

Freshworks a son siège social à San Mateo en Californie et opère depuis 13 pays. La société revendique plus de 50.000 clients parmi lesquels Bridgestone, Chargebee, OfficeMax (Office Dépôt) ou encore Vice Media.