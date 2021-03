Suite au lancement le mois dernier par Cybermalveillance.gouv. du label ExpertCyber, nous avons demandé à quelques partenaires labellisés de partager les démarches qu’ils avaient entreprises pour se labelliser et leurs motivations. Le témoignage de Jan Gabriel, directeur alliances & marketing d’ITS Integra.

Channelnews : Depuis quand votre société est labellisée ExpertCyber ?

Jan Gabriel : ITS Integra est labellisé ExpertCyber depuis le 10 novembre 2020.

Channelnews : Pourquoi avoir fait la démarche de labelliser votre société ?

Jan Gabriel : ITS Integra fournit à ses clients une expertise en matière de sécurité numérique sur un ensemble de domaines (bureautique, Cloud, sauvegarde, logiciels, sites internet etc.). Ainsi, la démarche lancée par Cybermalveillance répondait à plusieurs enjeux internes à savoir :

élargir son réseau et sa visibilité de manière à faire connaître aux entreprises et administrations et même aux particuliers faisant appel à Cybermalveillance, son expertise et ses compétences en cybersécurité notamment dans les domaines des solutions SecOps proposées sous forme de service, de la conformité (ISO 27001 et HDS) et de la résilience (PRA/PCA) ;

apporter l’accompagnement et les services en phase avec les moyens et besoins des PME et collectivités locales ;

participer à l’effort national autour de la cybersécurité en devenant un acteur moteur dans la protection des entreprises.

Channelnews : Quel a été l’investissement nécessaire ?

Jan Gabriel : L’investissement a été mesuré et avant tout humain. Fort de son historique en matière de sécurité du SI, ITS Integra a su se positionner rapidement sur ce label en faisant valoir auprès de l’AFNOR ses processus et procédures internes compatibles et répondant aux exigences du label ExpertCyber.

Channelnews : Quelles retombées en attendez-vous ?

Jan Gabriel : Une augmentation des demandes d’intervention d’entreprises et administrations « locales » (dans un périmètre géographique de 100km). De l’interaction avec Cybermalveillance et les acteurs composant ce GIP sur les sujets de la sécurité numérique dans une logique de partage des connaissances et de mutualisation des expertises.

Channelnews : Étiez-vous déjà dans l’annuaire Cybermalveillance.gouv ? Si oui, quelles en ont été les retombées jusqu’à présent ?

Jan Gabriel : Non, la labellisation a constitué une opportunité d’être référencé dans l’annuaire.

Channelnews : Après la labellisation, quelles sont les prochaines étapes/prochains enjeux pour votre société dans le domaine de la cyber ?

Jan Gabriel : Maintenir une interaction continue avec l’écosystème de la sécurité numérique, s’imposer comme force de proposition et d’anticipation face aux menaces à venir, renforcer ses mesures et ses résultats en matière de cybersécurité, maintenir la sensibilisation de tous ses collaborateurs ainsi que de ses clients sur les sujets de cybersécurité, continuer à enrichir le portefeuille de solutions SecOps avec toujours le même objectif d’interopérabilité (multi-socle, multi-Cloud) et de standardisation.

Par ailleurs, dans un souci d’apporter à ses clients plus de sécurité dans ses prestations et activités, ITS Integra étudie des normes de sécurité/certifications visant à élargir son domaine de compétence et à challenger son organisation sur ces thématiques.