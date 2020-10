A l’occasion de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre, Atos annonce pas moins de trois acquisitions, dont deux dans l’univers Salesforce.

L’ESN va ainsi acquérir l’intégrateur cloud et Salesforce Edifixio. Créé en 2000, Edifixio emploie 370 consultants en France en Inde, en Tunisie et aux Etats-Unis. Elle propose à ses clients une approche personnalisée reposant sur des technologies open source et tierces, en particulier Salesforce. Son expertise est confirmée par 472 certifications, ses titres de Salesforce Gold Partner, Amazon Web Services Premier Consulting Partner, Azure Gold Partner, IBM Gold Business Partner et son implication dans des technologies open source. « Le Cloud et Salesforce continuent d’être des moteurs de la croissance d’Atos et nous sommes impatients d’associer nos compétences fortes en développement et déploiement de services digitaux avec l’approche personnalisée d’Edifixio », commente dans un communiqué Yannick Tricaud, directeur général Europe du sud chez Atos. « Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter un modèle d’entreprise digitale, qui requière une approche agnostique du Cloud pour délivrer les meilleures performances. L’acquisition d’Edifixio va renforcer notre positionnement de partenaire de confiance de leur transformation. »

Le groupe de Bezons projette par ailleurs de devenir propriétaire de l’Américain Eagle Creek Software Services, une entreprise de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients en Amérique du Nord. Eagle Creek, dont le siège est basé à Minneapolis, compte plus de 245 salariés. Collectivement, ses consultants détiennent plus de 700 certifications et « Super Badges » Salesforce. La société fournit des services CRM à des entreprises du Fortune 1.500 opérant dans les secteurs de la santé, des services financiers et de l’assurance ou encore de la communication. « L’acquisition d’Eagle Creek et de son expertise spécifique sur les technologies Salesforce va muscler notre portefeuille digital en Amérique du nord et dans le monde. Cette opération représente une opportunité de développer une franchise Atos Salesforce mondiale et d’aider nos clients à croître en optimisant la satisfaction de leurs clients », explique Bryan Ireton, directeur général d’Atos en Amérique du Nord. « Cette transaction va également renforcer l’excellence opérationnelle d’Atos grâce à l’intégration de la culture et des valeurs d’Eagle Creek. »

Atos a enfin conclu un accord en vue d’acquérir SEC Consult Group, un fournisseur mondial de services de conseil en cybersécurité. Le groupe français entend ainsi renforcer sa position dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts et confirmer sa place de numéro 1 en Europe du secteur de la cybersécurité.

Basé à Vienne en Autriche, SEC Consult propose du conseil, des tests d’intrusion, du red teaming et des évaluations techniques dans les régions DACH, APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie) ainsi qu’en Amérique du Nord. Son équipe de plus de 200 spécialistes sert des grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la finance, de l’énergie, de la technologie et du secteur public.

Atos bénéficiera plus particulièrement des capacités de SEC Consult en tests d’intrusion, opérations de red teaming et réponse aux incidents, tandis que SEC Consult profitera de l’expertise d’Atos et de son positionnement dans les services de sécurité gérés.

« Cette transaction stratégique confirme le leadership d’Atos sur le marché européen de la cybersécurité et nous permet d’inaugurer notre activité de conseil dans ce domaine en APAC, complétant ainsi notre offre existante de produits MSSP (fournisseur de services de sécurité gérés) et de cybersécurité. L’expérience de SEC Consult, son personnel hautement qualifié et sa réputation sur le marché viendront soutenir l’équipe d’Atos en Europe centrale et serviront de tremplin pour développer notre activité dans la région APAC, qui connaît une très forte croissance », déclare Pierre Barnabé, Senior Exécutive Vice-Président, responsable de la division Big Data & Cybersécurité d’Atos. « Cette annonce s’inscrit dans la continuité de nos récentes acquisitions et démontre notre ambition de devenir le fournisseur de cybersécurité de référence des entreprises opérant leur transformation digitale. »

Les conditions financières de ces trois opérations ne sont pas dévoilées.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Atos s’est établi à 2,64 milliards d’euros, en baisse de –3,5% en organique comparé au troisième trimestre 2019 et de –2,5% à taux de change constants. Tous les objectifs 2020 sont confirmés, à savoir : un chiffre d’affaires en baisse de 2% à 4% en glissement annuel, un taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 % du chiffre d’affaires, et un flux de trésorerie disponible compris entre 0,5 milliard d’euros et 0,6 milliard d’euros.