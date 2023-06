FullSave, un hébergeur et opérateur télécoms toulousain, annonce l’ouverture d’un nouveau datacenter à Auch. Cette implantation viendra compléter les sites exploités en propre par Eurofiber France, dont fait partie FullSave depuis 2021.

Ce nouveau bâtiment, construit en dix mois, intègre le meilleur des infrastructures du marché. Concrètement, il propose une capacité de 30 baies, offrant un panel de baies pleines ou de baies demi-compartiment. Il est réparti sur deux salles IT de 70 m2 et une salle énergie de 40 m2. Conçue sur une base Tier 3, chaque baie possède une double alimentation électrique sur deux voies électriques séparées. Le site dispose aussi d’un système d’extinction incendie par gaz qui agit par étouffement en réduisant le taux d’oxygène, d’une climatisation 2N et d’un groupe électrogène. Le PUE cible de ce site est de 1,4.

Arnaud Turpin chez Eurofiber France « Notre site dispose d’une artère de 144 fibres en propre entre Auch et Toulouse. Notre Datacenter viendra compléter les sites exploités en propre par Eurofiber France, nous amenant à une capacité nationale totale de 320 baies, 1 500 m2 et 1 MW (mégawatt) de puissance consommée. D’ores et déjà 3 premiers clients d’envergure ont choisi ce site pour héberger leurs SI et infrastructures. »

Enfin, en complément de l’infrastructure technique existante, le site d’Auch intègre une pépinière d’entreprises dans les étages du même bâtiment. Cela permettra de développer un écosystème numérique local.