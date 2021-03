FullSave, qui se définit comme un « opérateur un peu givré », a rejoint le groupe néerlandais Eurofiber. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. D’après Les Echos, le fonds régional Irdi Soridec Gestion ainsi que les trois associés de l’opérateur télécoms toulousain B2B restent actionnaires.

FullSave est la deuxième acquisition récente d’Eurofiber en France après celle du Nantais Lumos en novembre dernier. Ces deux transactions s’inscrivent dans le cadre de l’accélération de la stratégie de croissance française, qui vise à étendre la présence du groupe à au moins 25 villes de l’Hexagone d’ici 2025. Eurofiber bénéficie déjà d’une forte présence à Lille grâce à ses filiales Eurafibre (télécoms), ATE (cloud) et Eura DC (datacenter). Comme pour Eurafibre et Lumios, et conformément à son modèle d’accès libre, le groupe prévoit d’accélérer la croissance du Toulousain en élargissant son réseau et en étendant son approche du marché au segment plus large du FTTx.

« Nous sommes ravis de rejoindre Eurofiber. C’est un acteur européen de premier plan avec des projets de développement ambitieux. Il va nous permettre de nous déployer dans le Grand Sud notamment en mettant à disposition des territoires, et pas uniquement des métropoles, des infrastructures favorisant l’émergence de nouveaux services numériques et ainsi contribuer à leur développement économique », explique dans un communiqué Laurent Bacca, président fondateur de FullSave. « Eurofiber va nous permettre de déployer de nouveaux réseaux fibre à l’image de ce que nous avons fait sur Toulouse et Bordeaux, et de développer notre activité wholesale avec les grands opérateurs nationaux », ajoute de son côté Thierry Cavaillé, associé de FullSave. « Ce n’est en aucun cas un projet de fusion ou de rationalisation des coûts. Non seulement Eurofiber nous sécurise, mais le groupe nous permet de croître davantage et plus rapidement. Nous prévoyons à ce titre de nombreuses embauches pour 2021 », promet le directeur général et troisième associé de l’opérateur, Hugues Brunel.

FullSave continue de préparer activement sa certification ISO 27001, prévue pour le premier semestre 2021 et a pour ambition d’obtenir la certification HDS à horizon 2022.

Contrôlé par le fonds international Antin Infrastructure Partners (Paris, Londres, New York et Luxembourg), avec comme actionnaire minoritaire le fonds de pension néerlandais PGGM, Eurofiber dispose d’un réseau de fibres optiques de 37.000 kilomètres aux Pays-Bas, en Belgique et en France, et d’une succursale en Allemagne. Avec ses filiales Dataplace et Eura DC, il exploite huit datacenters aux Pays-Bas et dans l’Hexagone.