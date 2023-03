L’opérateur d’infrastructures télécoms et cloud néerlandais Eurofiber annonce le rachat au Groupe Septeo des opérateurs B2B Appliwave et Avelia. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé mais une source proche du dossier évoque un prix compris entre 50 et 70 M€.

Appliwave est un opérateur d’infrastructure basé à Paris entré dans le giron du groupe Septeo en 2019 lors du rachat de l’ESN Novatim. Il a la particularité d’être sur un modèle 100% wholesale et channel. D’après nos informations, il aurait réalisé 12 M€ de chiffre d’affaires en 2022 (en croissance de près de 50%) avec un effectif d’une centaine de personnes.

Avelia se positionne comme un opérateur de téléphonie d’entreprise. Basé à Nice – bien que son siège soit aussi à Paris – il avait rejoint le groupe Septeo en janvier 2022. Il a réalisé environ 7 M€ de chiffre d’affaires avec une équipe d’une quarantaine de personnes.

Pour Eurofiber, cette opération, qui reste soumise aux autorisations réglementaires et qui ne devrait être finalisée qu’au cours du deuxième trimestre, est l’opportunité de compléter sa couverture nationale en prenant position à Paris et à Lyon, deux agglomérations stratégiques qui lui faisaient défaut, expose Pierre Cassier, CEO d’Eurofiber France. C’est aussi le moyen de conforter les positions du groupe sur l’indirect, qui est l’un de ses axes stratégiques.

Créé il y a plus de 20 ans aux Pays-Bas où il est un acteur de premier plan, Eurofiber se déploie depuis 2019 en France via des acquisitions. Il a eu Eura DC et ATE en 2019, Lumos en novembre 2020, Fullsave en mars 2021, Netiwan en septembre 2021. En tout, Eurofiber France est constitué de pas moins de neuf raisons sociales différentes, réalisant 40 M€ de chiffre d’affaires cumulé avec un effectif de 200 personnes. Avec Appliwave et Avelia, son effectif monterait à 350 personnes et ses revenus à plus de 65 M€ cette année.

Plusieurs points interrogent néanmoins dans cette opération. La fourchette de prix pour ces deux acquisitions paraît élevée au regard de leur taille et de leur résultat d’exploitation présumé. Autre question sans réponse : pourquoi Septeo a-t-il mis en vente son pôle télécom – et avec lui son activité de services Novatim – seulement quelques mois après avoir finalisé l’acquisition d’Avelia ?

Septeo n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. Mais, il se murmure en interne que sa division IT Security (ITS) qui regroupe les sociétés Appliwave, Avelia, Novatim et l’éditeur logiciel RG System, serait trop éloignée des objectifs de profitabilité fixés pour le groupe et que ses investisseurs auraient précipité son désengagement pour le désendetter.