À l’origine outil d’évaluation de l’empreinte sociale et environnementale des applications, Fruggr évolue vers le pilotage de la décarbonation numérique des entreprises.

Une orientation stratégique prise fin 2022, qui se matérialise par la prise en compte au sein de sa plateforme SaaS de tous les postes liés au numérique potentiellement émetteurs de gaz à effet de serre : parc informatique, datacenters, cloud, campagnes digitales, activité digitale des salariés… et par une évolution marquée vers le reporting.

La plateforme a vocation à collecter et fournir des données auditables répondant aux critères ESG pour alimenter les déclarations extra-financières des entreprises, explique Ronan Robe, directeur des opérations et co-fondateur de Fruggr.

Une évolution à resituer dans le contexte de l’entrée en vigueur en janvier prochain de la directive européenne CSRD (Corporate sustainability reporting reporting ou reporting développement durable des entreprises) qui vise à améliorer la disponibilité et la qualité des informations RSE et à en harmoniser le reporting. « Le bilan carbone est amené à se généraliser et à devenir un indicateur de fiabilité des actions menées par les entreprises pour réduire leur empreinte », souligne Fruggr dans un communiqué.