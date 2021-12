Dans le cadre de la première édition du GreenTech Forum, nous avons rencontré Jérôme Lucas, l’un des cinq co-fondateurs de Digital4Better, la start-up rennaise à l’origine de Fruggr, un logiciel de calcul d’impact environnemental pour les entreprises.

Channelnews : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et la genèse de votre société ?

Jérôme Lucas : Je suis Breton et ingénieur informatique de formation. J’ai d’ailleurs rencontré l’un des co-fondateurs de Digital4Better, Frédérick Marchand, lorsque nous étions tous deux en MIAGE (Master de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) à Rennes. Comme les autres co-fondateurs de la société, j’ai travaillé pendant près de 20 ans pour des grandes entreprises du numérique. Les postes étaient intéressants et bien rémunérés mais manquaient d’une dimension environnementale et d’un engagement social. C’est ce qui nous a poussé à quitter nos emplois confortables pour nous associer et créer une entreprise de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS) en juin 2020. Nous voulions suivre un modèle différent des sociétés de service où nous avons travaillé.

Channelnews : Donc, vous avez créé votre société en pleine crise sanitaire du Covid-19 ?

Jérôme Lucas : Oui et nous sommes maintenant 40 personnes, de 20 à 62 ans, au sein de Digital4Better, dont une vingtaine de développeurs à la R&D, rassemblés par des convictions écologiques et sociétales communes. Nous voudrions d’ailleurs recruter plus de femmes car elles occupent pour l’instant 30% des postes chez nous. Jusqu’à présent, l’embauche de talents a été grandement facilitée par notre démarche pour un numérique responsable. Nous sommes désormais situés à Rennes, Nantes et Paris.

Channelnews : Concrètement, c’est quoi Fruggr ?

Jérôme Lucas : C’est un logiciel de calcul d’impact environnemental que nous avons créé, au départ, pour matérialiser l’impact de nos réalisations auprès de nos clients. On évalue l’application à remplacer puis celle refondue et on peut mesurer la différence d’impact. Nos clients, enthousiastes, sont ensuite venus nous demander des licences pour pouvoir utiliser Fruggr afin d’évaluer toutes leurs applications. Fruggr est aussi un outil d’amélioration continue qui propose de manière automatisée des axes pour avancer vers plus de sobriété numérique.

Channelnews : Quel référentiel utilisez-vous pour automatiser les mesures faites par Fruggr ?

Jérôme Lucas : Plusieurs, dont le référentiel d’écoconception de l’INR (RG491) et celui de la DiNum.

Channelnews : Digital4Better est aussi une ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). Comment cela se traduit-il au quotidien ?

Jérôme Lucas : Le numérique est pollueur, certes, mais c’est aussi un outil de progrès social. Ainsi, nous accompagnons des personnes mal-voyantes ou non-voyantes avec une appli qui traduit de manière vocale les textes écrits. C’est un fait suffisamment rare pour être mentionné : l’un de nos développeurs est aveugle.

Channelnews : Avez-vous été pris au sérieux par les banques lors de la présentation de votre projet ?

Jérôme Lucas : Oui, nous avons d’ailleurs dû faire un choix car plusieurs d’entre elles voulaient nous soutenir.

Channelnews : Qui sont vos clients ?

Jérôme Lucas : Des grands groupes privés comme Orange ou L’Oréal, des organismes publics tels que l’Ademe, des PME… Je pense par exemple au Laboratoire Science & Nature (BodyNature), une PME près de Chollet qui existe depuis 1972. Elle conçoit et développe des cosmétiques bio et des produits d’entretien. Nous avons refondu leur site internet de vente en ligne en adoptant une démarche d’éco-conception et dans un esprit de sensibilisation à la sobriété et à l’accessibilité par le plus grand nombre.

Channelnews : Comment envisagez-vous la suite, après 18 mois d’existence ?

Jérôme Lucas : Notre ambition est que 50% du CAC40 utilise Fruggr d’ici fin 2023. Pour cela, il nous faut devenir encore plus visibles mais nous avançons dans ce sens. Nous sommes d’ailleurs parmi les finalistes du French Tech Rise qui a lieu lundi prochain (le 6 décembre 2021).