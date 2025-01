Kaseya va se mettre en recherche d’un nouveau PDG. En effet, Fred Voccola vient de démissionner inopinément après une dizaine d’année à la tête du MSP floridien.

Il demeure l’un des principaux actionnaires de l’entreprise de services informatiques gérés et restera au conseil d’administration de Kaseya en tant que vice-président, selon le communiqué d’annonce. « Kaseya sort du trimestre et de l’année les plus solides de son histoire. Le moment est venu pour moi d’assumer le rôle de vice-président et de confier les responsabilités opérationnelles à un nouveau PDG », déclare Fred Voccola. Le PDG démissionnaire explique vouloir se concentrer sur la stratégie à long terme de sa société, en posant les bases d’une éventuelle introduction en bourse.

Au cours de ces dix dernières années, Fred Voccola a initié le rachat de Datto en 2022 et celui de IT Glue en 2018. Entre ces deux acquisitions, le groupe a été la cible d’une cyberattaque par rançongiciel de grande ampleur en 2021. L’an dernier, Kaseya a lancé la plateforme Kaseya 365, regroupant toutes ses offres MSP en une seule.

En 2024, l’entreprise a renforcé son équipe de direction avec l’arrivée d’un nouveau directeur financier, d’un nouveau directeur marketing et d’un nouveau directeur des ressources humaines. Kaseya a également racheté la société SaaS Alerts.

Kevin Thompson, membre du conseil d’administration de Kaseya et CEO de Tricentis, assistera l’équipe dirigeante de Kaseya dans la gestion par intérim de la société en attendant qu’une nouvelle personne prenne ses fonctions au poste de CEO. Pour mémoire, Kevin Thompson a été le PDG de SolarWinds pendant une quinzaine d’années.

Le changement de direction chez Kaseya a lieu à un moment charnière du marché des MSP. En septembre dernier, Jason Magee s’est retiré de la direction de ConnectWise, remplacé par Manny Rivelo. Kaseya est également confronté à de nouveaux concurrents plus petits tels que HaloPSA, NinjaOne, Syncro et SuperOps.ai, ainsi qu’à N-able.