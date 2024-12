Pour la première fois depuis 1995, ConnectWise cède sa première place du marché de la surveillance et gestion à distance (RMM) au floridien Kaseya, selon le cabinet Canalys.

Les deux fournisseurs ont réalisé des acquisitions cette année : ConnectWise a acquis Axcient et SkyKick tandis que Kaseya a notamment racheté la société SaaS Alerts.

Deux nouveaux entrants ont rejoint le classement en 2024 : NinjaOne et HaloPSA.

Jay McBain, analyste en chef de Canalys, commente ainsi le classement 2024 : « Kaseya a axé sa stratégie sur la tarification et l’offre groupée avec Kaseya 365, en se concentrant sur l’économie d’unité. ConnectWise s’est concentré sur la plateforme Asio et son écosystème ». Il note par ailleurs que NinjaOne affiche une croissance de 54% en glissement annuel, supplantant N-able à la troisième place du podium en termes de parts de marché.

« HaloPSA et NinjaOne s’adressent à des entreprises plus jeunes et plus agiles (…) Elles feront davantage concurrence à Kaseya que ConnectWise », prédit Ken Roulston, du cabinet EX2, interrogé par Channel Futures.