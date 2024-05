A l’occasion de son événement annuel à Las Vegas, Kaseya lance une solution permettant aux fournisseurs de services gérés (MSP) de piloter tous les environnements de leurs clients via une seule licence : Kaseya 365.

Selon le communiqué, « les MSP auront désormais un accès transparent pour gérer, sécuriser, sauvegarder et automatiser tous les environnements de leurs clients, pour une fraction du prix actuellement requis ». Le PDG de Kaseya, Fred Voccola, ajoute : « Avec Kaseya 365, les MSP disposent d’un avantage financier et opérationnel considérable par rapport à leurs homologues. Non seulement leurs bénéfices sont de 30 à 50% plus élevés mais ils n’ont plus à prendre des décisions difficiles quant à la technologie à inclure pour leurs clients en fonction du coût ».

L’abonnement inclut les fonctionnalités de surveillance et de gestion à distance (RMM), de protection antivirus, de détection et de réponse des points d’extrémité (EDR), de détection et de réponse gérées (MDR), de gestion des correctifs, de défense contre les rançongiciels et de protection des points d’extrémité. Cette solution tout-en-un comprend également 20 automatisations de base pour améliorer l’efficacité des flux de travail.

Cette offre groupée de services est au prix de 3,99 dollars par mois par point d’extrémité.